O carmangerie din județul Alba a avut o cifră de afaceri de peste un milion de euro, în 2018

Adrian Elecfi a dezvoltat o carmangerie în judeţul Alba şi în 2018 a făcut primul milion de euro.

Adrian Elecfi a termin at Dreptul în 1996, dar nu a profesat niciodată, pentru că pasiunea din liceu pentru industria alimentară a fost mai puternică, astfel că în acelaşi an a decis să investească într-o măcelărie în Alba Iulia, sub brandul Carmangeria Adrian Comserv, devenită ulterior Carmangeria Vlade.

„Anul trecut vânzările au fost în creştere, o creştere substanţială. De sărbători vânzările s-au dublat faţă de anul precedent. Veniturile au fost mai mari cu 40%, iar cifra de afaceri a depăşit un milion de euro“, spune Adrian Elecfi, fondatorul companiei Adrian Comservice.

În 2017, firma pe care o deţine a avut o cifră de afaceri de peste 800.000 de euro, potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor.

Sursa: zf.ro