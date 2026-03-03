O asociație cere includerea obezității în programele naționale de sănătate: ,,Impactul asupra sănătății publice este major, afectând calitatea vieții oamenilor”
O asociație cere includerea obezității în programele naționale de sănătate: ,,Impactul asupra sănătății publice este major, afectând calitatea vieții oamenilor”
Asociația Împreună Împotriva Obezității cere autorităților să dezvolte programe naționale integrate pentru prevenirea și tratarea obezității, astfel încât pacienții să beneficieze de sprijin real și constant.
Organizația solicită, totodată, facilitarea accesului la terapie medicamentoasă și la intervenții chirurgicale pentru persoanele eligibile, precum și recunoașterea obezității drept boală cronică și includerea acesteia în programele naționale de sănătate.
,,Cu ocazia Zilei Mondiale a Obezității, celebrată anual pe 4 martie, Asociația Împreună Împotriva Obezității solicită autorităților dezvoltarea unor programe naționale integrate de prevenție și tratament, facilitarea accesului la terapie medicamentoasă și tratament chirurgical pentru pacienții eligibili și recunoașterea obezității ca boală cronică, precum și includerea acesteia în programele naționale de sănătate. De asemenea, la fel de importante și necesare sunt combaterea stigmatizării prin educație și comunicare responsabilă, precum și investițiile în prevenție, inclusiv promovarea activității fizice și a alimentației echilibrate”, susțin reprezentanții asociației într-un comunicat remis presei.
Potrivit sursei citate, investiția în prevenția și tratamentul obezității este ,,semnificativ” mai eficientă și mai puțin costisitoare decât tratarea complicațiilor tardive, atât din perspectivă medicală, cât și economică.
Datele publicate în World Obesity Atlas 2025 arată amploarea fenomenului: se estimează că, în România, 70% dintre adulți aveau un indice de masă corporală peste limitele considerate sănătoase, iar până în 2030 numărul acestora va ajunge la aproape 11 milioane. În opinia reprezentanților asociației, tratamentul obezității este mai eficient și mai puțin costisitor decât cel al multor boli favorizate de excesul de greutate.
,,Impactul obezității asupra sănătății publice este major, afectând atât calitatea vieții oamenilor, cât și sustenabilitatea sistemelor de sănătate. Excesul ponderal este responsabil atât pentru anii trăiți cu boli cronice precum diabetul zaharat de tip 2, bolile cardiovasculare, hepatice sau anumite forme de cancer (colorectal, mamar, hepatic), cât și pentru un număr important de decese premature”, se arată în comunicat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Acuzații privind mii de ore suplimentare neplătite după căutările lui Emil Gânj. O comisie va reanaliza fiecare caz în parte
Acuzații privind mii de ore suplimentare neplătite după căutările lui Emil Gânj. O comisie va reanaliza fiecare caz în parte Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a anunțat, marți, constituirea unei comisii care va verifica modul în care au fost pontate și plătite orele suplimentare efectuate de polițiști în timpul operațiunilor de căutare a lui Emil […]
Platforma „Fără hârtie”, lansată de Guvern: Cetăţenii, indemnați să semnaleze problemele birocratice întâlnite
Platforma „Fără hârtie”, lansată de Guvern: Cetăţenii, indemnați să semnaleze problemele birocratice întâlnite Guvernul a anunțat, marți, 3 martie 2026, lansarea platformei „Fără hârtie”, cetăţenii fiind îndemnați să semnaleze problemele birocratice întâlnite. „Fără hârtie” nu este doar un spaţiu de raportare, ci şi un mecanism activ de reformă, prin care sesizările punctuale se transformă în […]
FOTO | Mihai Dimian, noul ministru al Educației: A fost rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024
Mihai Dimian, noul ministru al Educației: A fost rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024 Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat, marţi, 3 martie 2026, decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a lui Mihai Dimian, acesta fiind noul ministru al Educaţiei şi Cercetării. Ceremonia de depunere a jurământului de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
O asociație cere includerea obezității în programele naționale de sănătate: ,,Impactul asupra sănătății publice este major, afectând calitatea vieții oamenilor”
O asociație cere includerea obezității în programele naționale de sănătate: ,,Impactul asupra sănătății publice este major, afectând calitatea vieții oamenilor”...
Acuzații privind mii de ore suplimentare neplătite după căutările lui Emil Gânj. O comisie va reanaliza fiecare caz în parte
Acuzații privind mii de ore suplimentare neplătite după căutările lui Emil Gânj. O comisie va reanaliza fiecare caz în parte...
Știrea Zilei
Doi bărbați, din Sibiu și Jina, cu mandate de executare pentru șantaj, REȚINUȚI de polițiști și duși în Penitenciarul Aiud: Câți ani vor sta după gratii
Doi bărbați, din Sibiu și Jina, cu mandate de executare pentru șantaj, REȚINUȚI de polițiști și duși în Penitenciarul Aiud:...
TRAGEDIE în Apuseni: Cadavrul unei femei, de 63 de ani, din localitatea Scărișoara, găsit în albia râului Arieș
TRAGEDIE în Apuseni: Cadavrul unei femei, de 63 de ani, din localitatea Scărișoara, găsit în albia râului Arieș Cadavrul unei...
Curier Județean
5 martie 2026 | 3 localități din județul Alba rămân temporar fără gaz: Lucrări de cuplare a unor conducte noi la sistemul de distribuție. Recomandări pentru consumatori
3 localități din județul Alba rămân temporar fără gaz: Lucrări de cuplare a unor conducte noi la sistemul de distribuție....
10 martie 2026 | Concert dedicat doamnelor și domnișoarelor din Sebeș: Grupul pop-opera Ad Libitum Voices aduce „Primăvara Ad Libitum” în oraș
Concert dedicat doamnelor și domnișoarelor din Sebeș: Grupul pop-opera Ad Libitum Voices aduce „Primăvara Ad Libitum” în oraș Doamnele și...
Politică Administrație
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...