O asociație cere includerea obezității în programele naționale de sănătate: ,,Impactul asupra sănătății publice este major, afectând calitatea vieții oamenilor”

Asociația Împreună Împotriva Obezității cere autorităților să dezvolte programe naționale integrate pentru prevenirea și tratarea obezității, astfel încât pacienții să beneficieze de sprijin real și constant.

Organizația solicită, totodată, facilitarea accesului la terapie medicamentoasă și la intervenții chirurgicale pentru persoanele eligibile, precum și recunoașterea obezității drept boală cronică și includerea acesteia în programele naționale de sănătate.

,,Cu ocazia Zilei Mondiale a Obezității, celebrată anual pe 4 martie, Asociația Împreună Împotriva Obezității solicită autorităților dezvoltarea unor programe naționale integrate de prevenție și tratament, facilitarea accesului la terapie medicamentoasă și tratament chirurgical pentru pacienții eligibili și recunoașterea obezității ca boală cronică, precum și includerea acesteia în programele naționale de sănătate. De asemenea, la fel de importante și necesare sunt combaterea stigmatizării prin educație și comunicare responsabilă, precum și investițiile în prevenție, inclusiv promovarea activității fizice și a alimentației echilibrate”, susțin reprezentanții asociației într-un comunicat remis presei.

Potrivit sursei citate, investiția în prevenția și tratamentul obezității este ,,semnificativ” mai eficientă și mai puțin costisitoare decât tratarea complicațiilor tardive, atât din perspectivă medicală, cât și economică.

Datele publicate în World Obesity Atlas 2025 arată amploarea fenomenului: se estimează că, în România, 70% dintre adulți aveau un indice de masă corporală peste limitele considerate sănătoase, iar până în 2030 numărul acestora va ajunge la aproape 11 milioane. În opinia reprezentanților asociației, tratamentul obezității este mai eficient și mai puțin costisitor decât cel al multor boli favorizate de excesul de greutate.

,,Impactul obezității asupra sănătății publice este major, afectând atât calitatea vieții oamenilor, cât și sustenabilitatea sistemelor de sănătate. Excesul ponderal este responsabil atât pentru anii trăiți cu boli cronice precum diabetul zaharat de tip 2, bolile cardiovasculare, hepatice sau anumite forme de cancer (colorectal, mamar, hepatic), cât și pentru un număr important de decese premature”, se arată în comunicat.

