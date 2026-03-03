Actualitate

O asociație cere includerea obezității în programele naționale de sănătate: ,,Impactul asupra sănătății publice este major, afectând calitatea vieții oamenilor”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 minute

în

De

O asociație cere includerea obezității în programele naționale de sănătate: ,,Impactul asupra sănătății publice este major, afectând calitatea vieții oamenilor”

Asociația Împreună Împotriva Obezității cere autorităților să dezvolte programe naționale integrate pentru prevenirea și tratarea obezității, astfel încât pacienții să beneficieze de sprijin real și constant.

Organizația solicită, totodată, facilitarea accesului la terapie medicamentoasă și la intervenții chirurgicale pentru persoanele eligibile, precum și recunoașterea obezității drept boală cronică și includerea acesteia în programele naționale de sănătate.

,,Cu ocazia Zilei Mondiale a Obezității, celebrată anual pe 4 martie, Asociația Împreună Împotriva Obezității solicită autorităților dezvoltarea unor programe naționale integrate de prevenție și tratament, facilitarea accesului la terapie medicamentoasă și tratament chirurgical pentru pacienții eligibili și recunoașterea obezității ca boală cronică, precum și includerea acesteia în programele naționale de sănătate. De asemenea, la fel de importante și necesare sunt combaterea stigmatizării prin educație și comunicare responsabilă, precum și investițiile în prevenție, inclusiv promovarea activității fizice și a alimentației echilibrate”, susțin reprezentanții asociației într-un comunicat remis presei.

Potrivit sursei citate, investiția în prevenția și tratamentul obezității este ,,semnificativ” mai eficientă și mai puțin costisitoare decât tratarea complicațiilor tardive, atât din perspectivă medicală, cât și economică.

Datele publicate în World Obesity Atlas 2025 arată amploarea fenomenului: se estimează că, în România, 70% dintre adulți aveau un indice de masă corporală peste limitele considerate sănătoase, iar până în 2030 numărul acestora va ajunge la aproape 11 milioane. În opinia reprezentanților asociației, tratamentul obezității este mai eficient și mai puțin costisitor decât cel al multor boli favorizate de excesul de greutate.

,,Impactul obezității asupra sănătății publice este major, afectând atât calitatea vieții oamenilor, cât și sustenabilitatea sistemelor de sănătate. Excesul ponderal este responsabil atât pentru anii trăiți cu boli cronice precum diabetul zaharat de tip 2, bolile cardiovasculare, hepatice sau anumite forme de cancer (colorectal, mamar, hepatic), cât și pentru un număr important de decese premature”, se arată în comunicat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Acuzații privind mii de ore suplimentare neplătite după căutările lui Emil Gânj. O comisie va reanaliza fiecare caz în parte

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

3 martie 2026

De

Acuzații privind mii de ore suplimentare neplătite după căutările lui Emil Gânj. O comisie va reanaliza fiecare caz în parte Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a anunțat, marți, constituirea unei comisii care va verifica modul în care au fost pontate și plătite orele suplimentare efectuate de polițiști în timpul operațiunilor de căutare a lui Emil […]

Citește mai mult

Actualitate

Platforma „Fără hârtie”, lansată de Guvern: Cetăţenii, indemnați să semnaleze problemele birocratice întâlnite

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

3 martie 2026

De

Platforma „Fără hârtie”, lansată de Guvern: Cetăţenii, indemnați să semnaleze problemele birocratice întâlnite Guvernul a anunțat, marți, 3 martie 2026, lansarea platformei „Fără hârtie”, cetăţenii fiind îndemnați să semnaleze problemele birocratice întâlnite. „Fără hârtie” nu este doar un spaţiu de raportare, ci şi un mecanism activ de reformă, prin care sesizările punctuale se transformă în […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Mihai Dimian, noul ministru al Educației: A fost rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

3 martie 2026

De

Mihai Dimian, noul ministru al Educației: A fost rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024 Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat, marţi, 3 martie 2026, decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a lui Mihai Dimian, acesta fiind noul ministru al Educaţiei şi Cercetării. Ceremonia de depunere a jurământului de […]

Citește mai mult