Numele purtat în timpul căsătoriei ar putea fi păstrat și după divorț fără acordul fostului soț. Propunerea, adoptată de Senat

Numele purtat în timpul căsătoriei ar putea fi păstrat și după divorț fără acordul fostului soț, potrivit unei propuneri de modificare a Codului civil adoptate luni de Senat.

,,La desfacerea căsătoriei prin divorț, fiecare dintre soți poate alege să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei sau să revină la numele purtat anterior. Instanța ia act de această manifestare de voință prin hotărârea de divorț. Dacă soții nu aleg numele pe care îl vor purta după divorț, fiecare dintre foștii soți va păstra numele purtat în timpul căsătoriei”, prevede proiectul adoptat de Senat.

Potrivit expunerii de motive a proiectului inițiat de un grup de parlamentari PNL, USR, PSD și de la minorități, actul normativ aliniază legislația națională la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și la standardele europene în materie de drepturi fundamentale, contribuind la modernizarea și echilibrarea dreptului familiei.

,,Am inițiat acest proiect cu gândul la mamele care, pe lângă greutatea unui divorț, nu ar trebui să mai ducă și povara pierderii numelui sub care sunt cunoscute de copiii lor sau în viața lor socială și profesională. Identitatea nu se rescrie printr-o formalitate. Prin această lege putem să oferim liniște, continuitate și respect și mai puține drumuri, mai puțină birocrație și mai multă siguranță pentru femeile care își reconstruiesc viața. Este o schimbare simplă, dar cu impact profund în viața de zi cu zi”, a afirmat deputata USR Pollyana Hangan, unul dintre inițiatorii modificării legislative, potrivit unui comunicat.

