Numărul pacienților cu arsuri grave a crescut în perioada sărbătorilor. Ministrul Sănătății: România, peste media UE

Bogdan Ilea

acum 59 de minute

În ultimele zile la nivel național, numărul pacienților cu arsuri severe a crescut în contextul sărbătorilor. România se situează peste media Uniunii Europene la acest capitol, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

El semnalează o creștere îngrijorătoare a cazurilor de arsuri grave raportate în ultimele zile, cauzate de acte de violență, autoagresiuni, incendieri deliberate, folosirea unor instalații improvizate, precum și de electrocutări survenite din neglijență.

„Aceste situații pun o presiune majoră asupra sistemului medical și produc suferință profundă pacienților și familiilor acestora”, a precizat Rogobete.

Potrivit declarațiilor ministrului, România înregistrează un număr mare de pacienți cu arsuri severe, situându-se peste media Uniunii Europene în acest domeniu.

„România are, din păcate, spre deosebire de multe alte state, un număr foarte mare de pacienți cu arsuri severe, depășind media Uniunii Europene. Această realitate arată cât de necesară este conștientizarea responsabilității individuale și colective”, a subliniat oficialul.

