Compania de transport a Primăriei Alba Iulia, majorare de capital necesară pentru a intra pe trasee: 30.000 de lei, fără TVA, pentru servicii preliminare de elaborare a Testului Investitorului Privat Prudent
Compania de transport a Primăriei Alba Iulia, majorare de capital necesară pentru a intra pe trasee: 30.000 de lei, fără TVA, pentru servicii preliminare de elaborare a Testului Investitorului Privat Prudent
Primăria Alba Iulia vrea să majoreze capitalul social al firmei proprii de transport („Alba Iulia Transport Local” SRL), astfel încât aceasta să poată începe operarea transportului public din 8 ianuarie 2027 (pregătirea flotei, echipamente, infrastructură etc.).
Pentru ca această finanțare din bani publici să respecte legislația europeană și să nu fie considerată ajutor de stat nelegal, primăria are nevoie de un expert autorizat care să efectueze „Testul Investitorului Privat Prudent”. Acest studiu va demonstra dacă majorarea de capital se face în condiții normale de piață (așa cum ar investi și un privat pentru a obține profit).
Serviciile de elaborare a Testului Investitorului Privat Prudent au fost achizionate miercuri, 26 august 2026, contra sumei de 30.ooo de lei, fără TVA, de la S.C. Evaluare și Expertiză Judiciară Olaru și Asociații SRL, din București.
Durata și condițiile de execuție / plată
*Durată contract: Maximum 90 de zile de la semnarea contractului (include culegerea datelor și discuțiile cu părțile implicate).
*Plată: În lei, în termen de maxim 30 de zile de la recepția finală a serviciilor și înregistrarea facturii.
*Recepție: În maximum 5 zile lucrătoare de la predare. Documentațiile neconforme trebuie înlocuite în 5 zile lucrătoare fără costuri suplimentare.
Cerințe tehnice și metodologice ale testului (TIPP)
Prestatorul trebuie să evalueze ex-ante dacă majorarea capitalului social s-ar efectua în condiții normale de piață (conform Comunicării Comisiei Europene 2016/C 262/01).
Aspecte cheie care vor fi analizate:
*Separarea calităților: Vor fi luate în calcul exclusiv beneficiile și obligațiile administrației locale în calitatea sa de operator economic/asociat unic, excluzând considerentele sociale, fiscale sau de menținere a locurilor de muncă (caracteristice calității de autoritate publică).
*Comparația de piață: Analizarea comportamentului statului comparativ cu un investitor privat ipotetic aflat în condiții similare, demonstrând că acționează pentru rentabilitate pe termen lung.
*Indicatori financiari: Calcularea indicatorilor de rentabilitate RIR (Rata Internă de Rentabilitate) și VNA (Valoarea Netă Actualizată), precum și compararea cu randamentul normal al pieței/costul de capital.
*Plan de afaceri și scenarii: Analiza se va baza pe un plan de afaceri și va include o analiză de senzitivitate pe 3 scenarii:
-Scenariul de bază
-Scenariul optimist
-Scenariul pesimist
*Analiza impactului în caz de restituire: Includerea unui calcul privind impactul unei decizii potențiale de restituire a ajutorului de stat nelegal (inclusiv dobânzile penalizatoare).
*Recuperarea investiției: Modul în care Municipiul Alba Iulia își va recupera investiția (dividende, părți sociale etc.).
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