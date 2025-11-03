„Nu veniți după mine, omorâți-l” – Închisoare cu executare pentru un bărbat din Ocna Mureș care și-a asmuțit câinii asupra unei alte persoane

Un bărbat din Ocna Mureș, recidivist, a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a asmuțit doi câini din rasa Ciobănesc belgian asupra unei alte persoane. Victima s-a ales cu cu plăgi mușcate vindecabile în 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Autorul infracțiunii (Gabriel S.) și-a asmuțit câinii prin lovirea cu lesa şi prin comanda „ia-l”. Incidentul a avut loc pe strada 9 mai din oraș.

Victima a declarat că în ziua respectivă a mers să-i solicite bărbatului cu câinii explicații, după ce acesta l-ar fi înjurat pe fiul său. „În continuare, inculpatul, care era însoțit de cei doi câini ai săi, fără botniță, a dezlegat lesa unuia dintre ei.

Câinele astfel dezlegat s-a repezit asupra persoanei vătămate, asmuțind în același timp animalele să atace prin comanda «ia-l». Totodată, inculpatul a înaintat și cu celălalt câine către persoana vătămată, lovindu-l pe cel din urmă câine cu lesa câinelui pe care-l dezlegase, cu scopul de a agita animalele și de a le asmuți asupra victimei.

Mai mult, persoana vătămată arată că inculpatul s-a apropiat și l-a lovit cu lesa, după care s-a îndepărtat și a strigat «nu veniți după mine, omorâți-l», în timp ce fratele și fiul său se luptau cu câinii pentru a-l salva. Urmare a atacului canin, persoana vătămată arată că i-a fost ruptă geaca cu care era îmbrăcată și i-au fost produse leziuni la coapsa piciorului drept.

Victima a mai arătat în declarația sa că are cunoștință despre faptul că autorul faptei a mai procedat la fel și cu alte persoane – pe care le-a atacat cu câinii”, se precizează în dosar, în legătură cu declarația victimei atacului. Judecătorul a audiat și alți martori și a vizionat și imagini surprinse de o cameră de supraveghere, care au confirmat afirmațiile bărbatului mușcat de câini.

Proprietarul câinilor a spus că, la momentul respectiv, a crezut că va fi agresat și a scos botnițele câinilor. „Cei trei s-au apropiat, iar o persoană a început să-l amenințe cu săvârșirea unor acte de violență, gesticulând nervos, moment în care unul dintre câini a ieșit din zgarda de la lesă și s-a repezit spre victimă, motiv pentru care a intervenit pentru a împiedica atacul, prin lovirea cu lesa.

Și celălalt câine – care era legat – s-a repezit asupra victimei, dar fără să o muște, iar după epuizarea atacului – fiindu-i teamă că va fi agresat de cei trei – a fugit spre magazinul Profi, aflat în apropiere, strigând către câini să îl urmeze”, a spus Gabriel S. Judecătorul a considerat, însă, afirmațiile acestuia ca fiind necredibile și a constatat, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că acesta se face vinovat de comiterea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată.

Bărbatul a fost condamnat pentru această faptă la 2 ani de închisoare. Pedeapsa finală, care include și o treime dintr-o condamnare anterioară cu suspendare, este de 2 ani și 4 luni în regim de detenție. Judecătoria Aiud a mai dispus confiscarea celor doi câini, aflați în adăpostul penttru animale de la Lancrăm. Hotărârea din 16 octombrie 2025 poate fi contestată cu apel.

