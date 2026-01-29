Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia va fi operațional din primăvară: Contractul pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de închiriere a bicicletelor urmează să fie semnat
Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia va fi operațional din primăvară
Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia va fi operațional din primăvară, au precizat, joi, 29 ianuarie 2026, la solicitarea ziarulunirea.ro, reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
Potrivit acestora, în zilele următoare va fi semnat contractul pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing „Alba Iulia Velocity”.
Valoarea totală estimată a serviciilor prestate conform acordului-cadru cu o valabilitate de 4 ani este de peste 5 milioane de lei.
Primăria Alba Iulia a implementat proiectele “Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia” Loturile I și II, în cadrul acestor proiecte fiind achiziționate și instalate 6 stații independente energetic cu 60 de biciclete inteligente mecanice și 12 stații branșate electric cu 240 de biciclete inteligente electrice.
Sistemul de bike-sharing, conține următoarele componente principale:
– terminale inteligente de încărcare a bicicletelor / panouri de acces independente energetic;
– stații de preluare și predare a bicicletelor;
– biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord;
– centru de operare cu sistem integrat hardware și software de gestiune și comunicații
Regulamentul de funcționare a sistemului de bike-sharing de la Alba Iulia:
Utilizarea bicicletelor care fac parte din noul sistem de bike-sharing se va putea face atât prin intermediul aplicației mobile Nextbike cât și prin intermediul terminalului de la docurile de parcare.
Echipamentul va putea fi ridicat de la orice stație de biciclete în regim self-service și va putea fi returnat în oricare altă stație.
Prima oră de folosință este GRATUITĂ, urmând ca din minutul 61 să se aplice penalități de întârziere. La returnarea bicicletei, sistemul calculează durata călătoriei. În cazul în care se constată că s-a depășit intervalul de 60 minute oferit GRATUIT, se aplică o „penalizare”. Aceasta variază de la 2 lei pentru până la 30 de minute întârziere la 80 de lei pentru până la 660 de minute întârziere.
Pentru returnarea bicicletei după 12 ore de la preluare, dar în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua utilizării), se aplică o penalizare în valoare de 100 lei. Pentru nereturnarea bicicletei în cel mult 12 ore de la expirarea duratei maxime (ora 24 din ziua utilizării), se aplică o penalizare în valoare de 100 lei și vor fi sesizate organele de cercetare.
Sumele reprezentând penalități de întârziere se vor reține automat, direct din contul bancar al
utilizatorului.
Intervalul orar de utilizare pentru o zi a sistemului de bike-sharing este 6.00 – 23.00.
Bicicletele NU se vor putea utiliza: de către minorii sub 14 ani; pentru transportul de alți pasageri decât utilizatorul; pentru transportul de substanțe inflamabile, explozive, toxice sau periculoase; pentru a participa la curse de biciclete; pentru a fi utilizate de terți; de persoane care sunt sub influența alcoolului sau drogurilor; în situații de vânt puternic sau furtuni; de către persoane cu greutatea de peste 120 de kilograme.
Persoanele cu vârsta sub 18 ani pot crea contul de utilizator al aplicației nextbike doar cu acordul scris al unui părinte/tutore.
