Noua vârstă de pensionare pentru angajații MApN: Care sunt cele două variante aflate în discuție
Noua vârstă de pensionare pentru angajații MApN: Care sunt cele două variante aflate în discuție
Vârsta de pensionare pentru angajații structurilor de ordine publică și apărare ar putea suferi modificări importante în perioada imediat următoare. Polițiștii, jandarmii și militarii se află în centrul unei dezbateri sensibile, generate de nevoia Guvernului de a reduce cheltuielile bugetare, fără a afecta funcționarea unor domenii esențiale pentru siguranța națională.
Proiectul a stârnit dezbateri aprinse
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că până la finalul săptămânii viitoare coaliția de guvernare ar putea prezenta un proiect de lege care să reglementeze creșterea vârstei de pensionare în aceste sisteme. Declarația a stârnit reacții diverse în interiorul coaliției, în special din partea Partidului Social Democrat, care susține că nu a fost consultat în legătură cu această inițiativă.
Citește și: Crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP. Ministrul Apărării: ,,Poate până la 60, poate la 55”
Contextul în care apare această propunere este unul strict financiar. Executivul și-a asumat obiectivul de a reduce cu 10% fondul de salarii la nivelul întregului aparat public. Potrivit calculelor realizate pe baza execuției bugetare din primele 11 luni ale anului 2025, o astfel de măsură ar putea aduce economii de aproximativ 3,1 miliarde de euro la bugetul de stat.
În cazul Ministerului Apărării și al Ministerului Afacerilor Interne, însă, ministrul Radu Miruță a exclus categoric reducerile de personal sau diminuarea salariilor. Soluția considerată cea mai eficientă este ajustarea vârstei de pensionare, astfel încât presiunea bugetară să fie redusă pe termen mediu și lung. Concret, una dintre variantele discutate prevede ca angajații din aceste structuri să nu se mai poată pensiona la 48 de ani, așa cum se întâmplă în prezent în unele cazuri.
Care ar urma să fie vârsta de pensionare
Cele două scenarii aflate în analiză vizează stabilirea vârstei de pensionare la 55 sau chiar la 60 de ani pentru toți cei care lucrează în structurile de ordine publică și apărare. Măsura ar alinia parțial aceste sisteme la standardele din alte domenii bugetare și ar contribui la menținerea personalului cu experiență în activitate, argumentează inițiatorii.
Radu Miruță a precizat că există susținere politică pentru acest demers: „Cei de la PNL și UDMR spun că sunt de acord cu proiectul de lege și că fiecare minister are libertatea să aleagă cum să taie din cheltuieli.”
Din partea UDMR, deputatul Botond Csoma a explicat logica acestei decizii: „Este vorba și despre pensiile polițiștilor. Este o măsură similară cu cea aplicată la magistrați. Noi susținem majorarea vârstei de pensionare în aceste două sisteme. S-a ajuns la această concluzie tocmai pentru a nu diminua salariile.”
În schimb, social-democrații privesc cu rezerve proiectul. Senatorul PSD Daniel Zamfir a subliniat lipsa consultării în coaliție: „La MApN poate că este luată în considerare această opțiune, dar eu vă spun că PSD nu a fost informat în coaliție despre un astfel de proiect.”
Surse politice indică faptul că forma finală a proiectului ar putea fi gata la sfârșitul săptămânii viitoare. Tot atunci, Parlamentul ar urma să fie convocat într-o sesiune plenară extraordinară, în care Guvernul să își asume răspunderea pentru pachetul de măsuri privind reducerea cheltuielilor cu 10% în întreg sistemul bugetar.
Asumarea ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, ceea ce ar accelera semnificativ adoptarea noilor reguli privind pensionarea în structurile de apărare și ordine publică.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați În 2026, zilele plătite pentru angajații din România este destul de generoasă. Legislația prevede și zile libere pentru evenimente personale, situații speciale sau condiții excepționale, drepturi pe care mulți salariați nu le cunosc pe deplin, pe lângă sărbătorile legale. Care sunt sărbătorile legale în […]
Economistul Radu Georgescu: „Indicatorii economici sunt pe roșu, dar bursele cresc spectaculos”
Economistul Radu Georgescu: „Indicatorii economici sunt pe roșu, dar bursele cresc spectaculos”. Motivul Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unei discrepanțe majore între realitatea economică și evoluția burselor, explicând de ce piețele financiare continuă să crească spectaculos. Într-o analiză, Radu Georgescu susține că bursele ar fi trebuit să se prăbușească încă de acum doi ani, […]
Un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia a fost descoperit de cercetători: ,,O cale naturală care limitează expansiunea dăunătoare a celulelor imunitare”
Un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia a fost descoperit de cercetători: ,,O cale naturală care limitează expansiunea dăunătoare a celulelor imunitare” Un mecanism-cheie care ajută organismul să dezactiveze inflamaţia, o realizare care „deschide o cale promiţătoare” către noi tratamente pentru bolile autoimune ce afectează milioane de persoane a fost descoperit de cercetătorii de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați În 2026, zilele plătite pentru angajații din România este...
Noua vârstă de pensionare pentru angajații MApN: Care sunt cele două variante aflate în discuție
Noua vârstă de pensionare pentru angajații MApN: Care sunt cele două variante aflate în discuție Vârsta de pensionare pentru angajații...
Știrea Zilei
VIDEO | Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România”
Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România” Două...
UPDATE VIDEO | EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Salvatorii intervin cu două autospeciale și o ambulanță
EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Zeci de persoane evacutate O explozie puternică a...
Curier Județean
Primăria Alba Iulia a cazat două persoane afectate de explozia de pe strada Arnsberg. Alte persoane evacuate analizează variantele de cazare
Primăria Alba Iulia a cazat două persoane afectate de explozia de pe strada Arnsberg. Alte persoane evacuate analizează variantele de...
ACCIDENT rutier în Aiud: Femeie, lovită de un autoturism condus de un vârstnic, în timp ce traversa regulamentar. A fost transportată la spital
Femeie din Aiud, lovită de un autoturism condus de un vârstnic, în timp ce traversa regulamentar. A fost transportată la...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
17 ianuarie | S-a născut Nicolae Iorga, cel mai mare istoric român, care i-a sugerat lui I. C. Brătianu să demoleze Cetatea din Alba Iulia
17 ianuarie | S-a născut Nicolae Iorga, cel mai mare istoric român, care i-a sugerat lui I. C. Brătianu să...
17 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfântul Antonie cel Mare
17 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfântul Antonie cel Mare Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la data de 17 ianuarie...