Noua vârstă de pensionare pentru angajații MApN: Care sunt cele două variante aflate în discuție

Vârsta de pensionare pentru angajații structurilor de ordine publică și apărare ar putea suferi modificări importante în perioada imediat următoare. Polițiștii, jandarmii și militarii se află în centrul unei dezbateri sensibile, generate de nevoia Guvernului de a reduce cheltuielile bugetare, fără a afecta funcționarea unor domenii esențiale pentru siguranța națională.

Proiectul a stârnit dezbateri aprinse

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că până la finalul săptămânii viitoare coaliția de guvernare ar putea prezenta un proiect de lege care să reglementeze creșterea vârstei de pensionare în aceste sisteme. Declarația a stârnit reacții diverse în interiorul coaliției, în special din partea Partidului Social Democrat, care susține că nu a fost consultat în legătură cu această inițiativă.

Contextul în care apare această propunere este unul strict financiar. Executivul și-a asumat obiectivul de a reduce cu 10% fondul de salarii la nivelul întregului aparat public. Potrivit calculelor realizate pe baza execuției bugetare din primele 11 luni ale anului 2025, o astfel de măsură ar putea aduce economii de aproximativ 3,1 miliarde de euro la bugetul de stat.

În cazul Ministerului Apărării și al Ministerului Afacerilor Interne, însă, ministrul Radu Miruță a exclus categoric reducerile de personal sau diminuarea salariilor. Soluția considerată cea mai eficientă este ajustarea vârstei de pensionare, astfel încât presiunea bugetară să fie redusă pe termen mediu și lung. Concret, una dintre variantele discutate prevede ca angajații din aceste structuri să nu se mai poată pensiona la 48 de ani, așa cum se întâmplă în prezent în unele cazuri.

Care ar urma să fie vârsta de pensionare

Cele două scenarii aflate în analiză vizează stabilirea vârstei de pensionare la 55 sau chiar la 60 de ani pentru toți cei care lucrează în structurile de ordine publică și apărare. Măsura ar alinia parțial aceste sisteme la standardele din alte domenii bugetare și ar contribui la menținerea personalului cu experiență în activitate, argumentează inițiatorii.

Radu Miruță a precizat că există susținere politică pentru acest demers: „Cei de la PNL și UDMR spun că sunt de acord cu proiectul de lege și că fiecare minister are libertatea să aleagă cum să taie din cheltuieli.”

Din partea UDMR, deputatul Botond Csoma a explicat logica acestei decizii: „Este vorba și despre pensiile polițiștilor. Este o măsură similară cu cea aplicată la magistrați. Noi susținem majorarea vârstei de pensionare în aceste două sisteme. S-a ajuns la această concluzie tocmai pentru a nu diminua salariile.”

În schimb, social-democrații privesc cu rezerve proiectul. Senatorul PSD Daniel Zamfir a subliniat lipsa consultării în coaliție: „La MApN poate că este luată în considerare această opțiune, dar eu vă spun că PSD nu a fost informat în coaliție despre un astfel de proiect.”

Surse politice indică faptul că forma finală a proiectului ar putea fi gata la sfârșitul săptămânii viitoare. Tot atunci, Parlamentul ar urma să fie convocat într-o sesiune plenară extraordinară, în care Guvernul să își asume răspunderea pentru pachetul de măsuri privind reducerea cheltuielilor cu 10% în întreg sistemul bugetar.

Asumarea ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, ceea ce ar accelera semnificativ adoptarea noilor reguli privind pensionarea în structurile de apărare și ordine publică.

