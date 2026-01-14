Crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP. Ministrul Apărării: ,,Poate până la 60, poate la 55”

Guvernul are în lucru un proiect de lege prin care va crește vârsta de pensionare în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP, a informat luni, 12 ianuarie 2026, ministrul Apărării, Radu Miruță.

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat, luni, la Antena 3 CNN că Guvernul va folosi asumarea răspunderii pentru a trece pachetul legislativ privind reducerea cu 10% a fondului de salarii din instituțiile publice, măsură pe care o consideră ultimă șansă de credibilitate a actualului executiv.

„Bugetul real și responsabil nu poate fi conceput în acest an fără aceste reduceri de cheltuieli”, a spus Miruță, precizând că joi, în ședința de Guvern, va fi adoptat pachetul pe administrație.

Potrivit acestuia, fiecare ordonator principal de credite trebuie să reorganizeze instituția pe care o conduce pentru a reduce cu 10% fondul de salarii, fără a tăia salariile de bază. El a adăugat că fiecare ministru decide cum aplică măsura – prin disponibilizări, reducerea sporurilor sau diminuarea funcțiilor de conducere. Pentru Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, soluția găsită este creșterea vârstei de pensionare.

„Lucrăm la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creșterea vârstei de pensionare. Acesta este compromisul acceptat de coaliție ca să nu taie din salariu, să nu taie din numărul de angajați. Dar trebuie să contribuim și noi la efort, prin creșterea vârstei de pensionare. Este valabil și pentru structurile SRI și SPP”, a spus Radu Miruță.

Ministrul Apărării nu a putut preciza până la ce nivel va crește vârsta de pensionare, care acum este în jurul vârstei de 48 de ani, ci doar că premierul Ilie Bolojan a cerut să aibă gata proiectul de lege la finalul săptămânii viitoare.

„Trebuie să aducem proiectul de lege pe masa guvernului la finalul săptămânii viitoare în care să crească vârsta de pensionare. Se fac niște simulări… Cam cât trebuie să crești vârsta de pensionare ca să reduci cheltuielile cu 10%? Poate nu până la 65 de ani, poate până la 60, poate la 55. Dar azi este 48”, a conchis Miruță.

