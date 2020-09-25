NOUĂ unități de învățământ din județul Alba, în scenariul ROŞU de predare. LISTA actualizată

Inspectoratul Școlar Județean Alba monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice.
O nouă școală din județul Alba a intrat în lista tot mai neîncăpătoare a școlilor, a căror predare se va realiza exclusiv online. De această dată, este vorba de școala din comuna Ciugud, a căror copii nu au scăpat de consecințele nefaste ale virusului pandemic.
Nr. crt./ Unitate de învățământ/ Localitatea/ Incindența cazurilor active/ Scenariul
1 LICEUL „HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD ABRUD 0.38 1
2 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ABRUD ABRUD 0.38 1
3 COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD AIUD 1.3 1
4 COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD AIUD 1.3 2
5 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD AIUD 1.3 1
6 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PASI” AIUD AIUD 1.3 1
7 LICEUL TEHNOLOGIC AIUD AIUD 1.3 2
8 SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” AIUD AIUD 1.3 2
9 SCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD AIUD 1.3 2
10 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
11 COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 3
12 COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
13 COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
14 COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
15 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „EMANUEL” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 1
16 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 1
17 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATA” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 1
18 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 1
19 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 3
20 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
21 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 1
22 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFITA ROSIE” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 1
23 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 1
24 GRADINITA „LUMEA STRUMFILOR” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 1
25 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
26 LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
27 LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
28 LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
29 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA 2.31 2
30 LICEUL TEORETIC „SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
31 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
32 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
33 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
34 SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
35 SCOALA POSTLICEALA DE AFACERI ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 1
36 SCOALA POSTLICEALA FEG ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 1
37 SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
38 SCOALA POSTLICEALA SANITARA ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
39 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 2.31 2
40 LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC ALBAC 1 1
41 SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE ALMAŞU MARE 1
42 LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI ARIEŞENI 0.62 1
43 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU AVRAM IANCU – 1
44 LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES BAIA DE ARIEŞ 0.26 1
45 SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN BERGHIN 1
46 SCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA BISTRA 1
47 COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ BLAJ 0.78 1
48 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ BLAJ 0.78 1
49 LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ BLAJ 0.78 1
50 LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ BLAJ 0.78 1
51 LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ BLAJ 0.78 2
52 SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ BLAJ 0.78 1
53 SCOALA POSTLICEALA SANITARA BLAJ BLAJ 0.78 1
54 SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA BLANDIANA 1
55 SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA BUCERDEA GRÂNOASĂ 0.7 1
56 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” BUCIUM BUCIUM 1
57 SCOALA GIMNAZIALA CALNIC CÂLNIC – 1
58 COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÂMPENI 1.08 2
59 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CIMPENI CÂMPENI 1.08 2
60 LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI CÂMPENI 1.08 1
61 SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI CÂMPENI 1.08 1
62 SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” CAMPENI CÂMPENI 1.08 1
63 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” CENADE CENADE – 1
64 SCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUS” CERGAU MARE CERGĂU MARE – 1
65 SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA CETATEA DE BALTĂ 0.65 1
66 SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD CIUGUD 4.17 3
67 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD CIUMBRUD 1.3 2
68 SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA CIURULEASA – 1
69 SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS CRĂCIUNELU DE JOS 0.47 1
70 SCOALA GIMNAZIALA „DECEBAL” CRICAU CRICĂU 2.47 1
71 COLEGIUL TEHNIC „ION D. LAZARESCU” CUGIR CUGIR 0.23 1
72 LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR CUGIR 0.23 1
73 SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR CUGIR 0.23 1
74 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR CUGIR 0.23 1
75 SCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR CUGIR 0.23 2
76 SCOALA POSTLICEALA „MED-FARM SPERANTA” CUGIR CUGIR 0.23 1
77 SCOALA GIMNAZIALA „SEPTIMIU ALBINI” CUT CUT – 1
78 SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA DAIA ROMÂNĂ 0.32 1
79 SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT DOŞTAT – 1
80 SCOALA GIMNAZIALA DRASOV SPRING 0.79 1
81 SCOALA GIMNAZIALA FARAU FĂRĂU – 1
82 SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS GALDA DE JOS 1.83 1
83 SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA GÂRBOVA 0.48 1
84 SCOALA GIMNAZIALA „EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS GÂRDA DE SUS 1
85 SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA HOPÂRTA – 1
86 SCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA HOREA – 1
87 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU IGHIU 0.14 1
88 SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE ÎNTREGALDE 1.78 1
89 LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI JIDVEI – 1
90 SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE LIVEZILE – 1
91 SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA LOPADEA NOUĂ – 1
92 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI LUNCA MUREŞULUI 0.4 1
93 SCOALA GIMNAZIALA „DR.PETRU SPAN” LUPSA LUPŞA – 1
94 SCOALA GIMNAZIALA METES METEŞ 0.73 1
95 SCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALT MIHALŢ 0.62 1
96 SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU MIRĂSLĂU 0.5 2
97 SCOALA GIMNAZIALA MOGOS MOGOŞ – 1
98 SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC NOŞLAC – 1
99 GRADINITA ADVENTISTA CU PROGRAM PRELUNGIT „EMANUEL” OCNA MURES OCNA MUREŞ 0.21 1
100 LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES OCNA MUREŞ 0.21 1
101 LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES OCNA MUREŞ 0.21 2
102 SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES OCNA MUREŞ 0.21 1
103 SCOALA POSTLICEALA „MED FARM SPERANTA” OCNA MURES OCNA MUREŞ 0.21 2
104 SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS OCOLIŞ – 1
105 SCOALA GIMNAZIALA OHABA OHABA – 1
106 SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI SEBEȘ 0.4 1
107 SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS PIANU DE SUS 0.56 1
108 SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI POIANA VADULUI – 1
109 SCOALA GIMNAZIALA PONOR PONOR – 1
110 SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS POŞAGA DE JOS 0 1
111 SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” RADESTI RĂDEŞTI 1.56 1
112 SCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA RÂMETEA 0.99 1
113 SCOALA GIMNAZIALA RAMET RÂMEŢ – 1
114 SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS ROŞIA DE SECAŞ – 1
115 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA ROŞIA MONTANĂ 0 1
116 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION PANTEA” SALCIUA SĂLCIUA 0.71 1
117 SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA SĂLIŞTEA 0 1
118 SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI SĂSCIORI 0.16 2
119 SCOALA GIMNAZIALA „ION POP RETEGANUL” SINCEL SÂNCEL 0.38 1
120 SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU SÂNTIMBRU 1.01 1
121 SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA SCĂRIŞOARA – 1
122 COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES SEBEŞ 0.4 1
123 GRADINITA „HEIDI” SEBES SEBEŞ 0.4 1
124 GRADINITA „SFANTUL NICOLAE” SEBES SEBEŞ 0.4 1
125 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES SEBEŞ 0.4 1
126 LICEUL GERMAN SEBES SEBEŞ 0.4 1
127 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES SEBEŞ 0.4 1
128 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES SEBEŞ 0.4 1
129 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES SEBEŞ 0.4 1
130 SCOALA POSTLICEALA HENRI COANDA SEBES SEBEŞ 0.4 1
131 SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL SOHODOL 0.59 1
132 SCOALA GIMNAZIALA STREMT STREMŢ 0 1
133 SCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT ŞIBOT 0.42 1
134 SCOALA GIMNAZIALA SONA ŞONA 0.23 1
135 SCOALA GIMNAZIALA SUGAG ŞUGAG 0.34 1
136 LICEUL TEORETIC TEIUS TEIUŞ 1.38 2
137 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ BLAJ 0.63 2
138 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA UNIREA 0 1
139 SCOALA GIMNAZIALA VADU MOTILOR VADU MOŢILOR 0.75 1
140 SCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA VALEA LUNGĂ 0 1
141 SCOALA GIMNAZIALA VIDRA VIDRA – 1
142 SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS VINŢU DE JOS 0.73 2
143 LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA 1.27 2
GPN Dealul Lămășoi – Scenariul 3
GPN Tibru – Scenariul 3
GPN Galtiu – Scenariul 3
Structura Benic – (școala gimnazială și grădinița) Scenariul 3
Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud – 4 clase trec din scenariul 2 în 3