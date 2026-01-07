Rămâi conectat

Actualitate

Nouă perioadă de ger în România. Ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi de până la -16 grade cauzate de un ciclon mediteranean

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Nouă perioadă de ger în România. Ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi de până la -16 grade cauzate de un ciclon mediteranean

Un episod autentic de iarnă urmează să ajungă în România. Meteorologii anunță că este ,,demn de reputația lunii ianuarie”. Motivul, un nou ciclon mediteranean care va traversa regiunea în următoarele zile.

În perioada 7 ianuarie – seara de 8 ianuarie, un ciclon va traversa zona, deplasându-se dinspre Marea Adriatică peste nordul Peninsulei Balcanice și înaintând către Ucraina. Acesta va genera precipitații abundente în cea mai mare parte a țării, cu acumulări de 20–30 l/mp, iar în numeroase regiuni se va forma un strat consistent de zăpadă.

Vântul se va intensifica accentuat, atingând viteze de 50–70 km/h în sud și est, iar la munte, în zonele înalte, rafalele pot ajunge la 70–85 km/h. Ninsorile vor fi viscolite, ceea ce va determina scăderea semnificativă a vizibilității.

Aer polar și temperaturi sub 0 grade în timpul zilei

Începând de joi, 8 ianuarie, și până vineri, 9 ianuarie, România va fi afectată de pătrunderea unui nucleu de aer polar post-frontal. Temperaturile maxime vor deveni negative în vestul, centrul și nordul țării, unde se vor situa între -8 și -6 grade Celsius.

Noaptea de joi spre vineri va fi deosebit de rece, cu minime sub -10 grade Celsius în zonele montane și în regiunile intracarpatice, unde se va instala gerul.

Meteorologii mai arată că regimul termic se va menține sub mediile climatologice specifice perioadei până spre jumătatea lunii ianuarie, nu doar în România, ci și în estul Europei. Nucleul de aer foarte rece, cu temperaturi cuprinse între -6 și -18 grade la altitudinea de aproximativ 1.550 de metri, va fi poziționat deasupra Ucrainei și Belarusului.

Interval critic între 12 și 15 ianuarie

În perioada 12–15 ianuarie sunt prognozate temperaturi extrem de scăzute. Valorile diurne vor rămâne negative, între -10 și -2 grade, iar noaptea se vor înregistra minime de -16 până la -10 grade Celsius, izolat chiar mai coborâte în zonele cu strat consistent de zăpadă și cer senin.

Probabilitatea de ninsoare va rămâne ridicată și în intervalul 9–12 ianuarie. După data de 16 ianuarie, meteorologii estimează o posibilă încălzire treptată a vremii.

Potrivit ANM, acest episod de frig și ninsori marchează revenirea la iarna specifică României, cunoscută popular drept „luna lui gerar”. În ultimii ani, iernile au fost neobișnuit de blânde. Spre exemplu, ianuarie 2023 a fost cea mai caldă lună ianuarie înregistrată în România, cu o temperatură medie națională de +3,2 grade Celsius și o abatere de +5,1 grade față de media perioadei 1991–2020.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Facturile la gaze mai mari cu până la 30% după liberalizare: Avertismentul unui expert în energie

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

7 ianuarie 2026

De

Facturile la gaze mai mari cu până la 30% după liberalizare: Avertismentul unui expert în energie Piața gazelor naturale din România este într-un moment de incertitudine majoră, în condițiile în care la 1 aprilie 2026 va expira schema de plafonare a prețurilor. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, avertizează că, pe fondul lipsei de transparență […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Nicușor Dan a fost blocat, preț de câteva ore, pe aeroportul din Paris din cauza ninsorii: „La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

7 ianuarie 2026

De

Nicușor Dan a fost blocat, preț de câteva ore, pe aeroportul din Paris din cauza ninsorii: „La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial” Președintele Nicușor Dan a stat mai multă vreme blocat în Franța din cauza unei ninsori. Aeronava Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan a mers la Paris, pentru a participa […]

Citește mai mult

Actualitate

Bogdan Glăvan, avertisment pentru impozitele pe autoturisme din România: Pentru mașini de clasă medie, statul român taxează mai mult decât Germania, țară unde veniturile sunt mai mari

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

7 ianuarie 2026

De

Bogdan Glăvan, avertisment pentru impozitele pe autoturisme din România: Pentru mașini de clasă medie, statul român taxează mai mult decât Germania, țară unde veniturile sunt mai mari Profesorul de economie Bogdan Glăvan lansează un avertisment dur privind ceea ce numește „terorism fiscal” în România, arătând că statul român ajunge să impună impozite pe autoturisme de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Nouă perioadă de ger în România. Ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi de până la -16 grade cauzate de un ciclon mediteranean

Nouă perioadă de ger în România. Ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi de până la -16 grade cauzate de un...
Actualitateacum 5 ore

Facturile la gaze mai mari cu până la 30% după liberalizare: Avertismentul unui expert în energie

Facturile la gaze mai mari cu până la 30% după liberalizare: Avertismentul unui expert în energie Piața gazelor naturale din...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 8 ore

VIDEO | Cum arăta Alba Iulia în 2012, la ultima zăpadă serioasă, pe vremea lui Hava. Imagini care nu au nevoie de comentarii: străzi blocate în plină zi și deszăpezire aproape inexistentă

Cum arăta Alba Iulia în 2012, la ultima zăpadă serioasă, pe vremea lui Hava. Imagini care nu au nevoie de...
Ştirea zileiacum 12 ore

UPDATE | Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: O tânără de 23 ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău. Medicii nu au reușit să o salveze

Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: O tânără de 23 ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău....

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ. Copiii se pot întoarce la școală în condiții bune

Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ....
Curier Județeanacum 3 ore

FOTO | Zăpada căzută de pe un bloc a doborât o reclamă de fast-food în Alba Iulia: ,,Atenție mare la ce distanță circulați”

Zăpada căzută de pe un bloc a doborât o reclamă de fast-food în Alba Iulia: ,,Atenție mare la ce distanță...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile

Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Politică Administrațieacum 4 ore

Subunitatea nouă de pompieri în comuna Jidvei, cu un pas mai aproape de realizare. Ce cuprinde proiectul de aproape 4 milioane de lei

Subunitatea nouă de pompieri în comuna Jidvei, cu un pas mai aproape de realizare. Ce cuprinde proiectul de aproape 4...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism

Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...
Opinii - Comentariiacum 11 ore

MESAJE de SFANTUL IOAN. Urări, sms-uri şi felicitări de „La mulţi ani” pentru cei care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ioan Botezătorul

Mesaje de Sfantul Ioan Botezătorul 2026 • Urări de Sfântul Ioan 2026 • Felicitări prin SMS de Sf. Ioan de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea