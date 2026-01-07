Nouă perioadă de ger în România. Ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi de până la -16 grade cauzate de un ciclon mediteranean
Un episod autentic de iarnă urmează să ajungă în România. Meteorologii anunță că este ,,demn de reputația lunii ianuarie”. Motivul, un nou ciclon mediteranean care va traversa regiunea în următoarele zile.
În perioada 7 ianuarie – seara de 8 ianuarie, un ciclon va traversa zona, deplasându-se dinspre Marea Adriatică peste nordul Peninsulei Balcanice și înaintând către Ucraina. Acesta va genera precipitații abundente în cea mai mare parte a țării, cu acumulări de 20–30 l/mp, iar în numeroase regiuni se va forma un strat consistent de zăpadă.
Vântul se va intensifica accentuat, atingând viteze de 50–70 km/h în sud și est, iar la munte, în zonele înalte, rafalele pot ajunge la 70–85 km/h. Ninsorile vor fi viscolite, ceea ce va determina scăderea semnificativă a vizibilității.
Aer polar și temperaturi sub 0 grade în timpul zilei
Începând de joi, 8 ianuarie, și până vineri, 9 ianuarie, România va fi afectată de pătrunderea unui nucleu de aer polar post-frontal. Temperaturile maxime vor deveni negative în vestul, centrul și nordul țării, unde se vor situa între -8 și -6 grade Celsius.
Noaptea de joi spre vineri va fi deosebit de rece, cu minime sub -10 grade Celsius în zonele montane și în regiunile intracarpatice, unde se va instala gerul.
Meteorologii mai arată că regimul termic se va menține sub mediile climatologice specifice perioadei până spre jumătatea lunii ianuarie, nu doar în România, ci și în estul Europei. Nucleul de aer foarte rece, cu temperaturi cuprinse între -6 și -18 grade la altitudinea de aproximativ 1.550 de metri, va fi poziționat deasupra Ucrainei și Belarusului.
Interval critic între 12 și 15 ianuarie
În perioada 12–15 ianuarie sunt prognozate temperaturi extrem de scăzute. Valorile diurne vor rămâne negative, între -10 și -2 grade, iar noaptea se vor înregistra minime de -16 până la -10 grade Celsius, izolat chiar mai coborâte în zonele cu strat consistent de zăpadă și cer senin.
Probabilitatea de ninsoare va rămâne ridicată și în intervalul 9–12 ianuarie. După data de 16 ianuarie, meteorologii estimează o posibilă încălzire treptată a vremii.
Potrivit ANM, acest episod de frig și ninsori marchează revenirea la iarna specifică României, cunoscută popular drept „luna lui gerar”. În ultimii ani, iernile au fost neobișnuit de blânde. Spre exemplu, ianuarie 2023 a fost cea mai caldă lună ianuarie înregistrată în România, cu o temperatură medie națională de +3,2 grade Celsius și o abatere de +5,1 grade față de media perioadei 1991–2020.
