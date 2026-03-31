Noua companie de transport a Primăriei Sebeș intră în acțiune: Lista traseelor și a punctelor de vânzare a biletelor
Noua companie de transport a Primăriei Sebeș intră în acțiune: Lista traseelor și a punctelor de vânzare a biletelor
Începând de miercuri, 1 aprilie 2026, operatorul intern SC TRANSPORT PUBLIC SEBEŞ SRL, noua companie de transport a administrației locale, va presta Serviciul public de transport local de persoane, efectuat cu autobuze, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane în aria teritorială de competență a Municipiului Sebeș.
Serviciul public de transport local de persoane va fi efectuat pe următoarele trasee:
a) Traseul 1: Sebeș – Lancrăm, în lungime de 15,200 km;
b) Traseul 2: Sebeș – Răhău, în lungime de 21,100 km;
c) Traseul 3: Sebeș – Petreşti (Energiei), în lungime de 16,700 km;
d) Traseul 4: Sebeș – Petrești (Colonie), în lungime de 18,200 km;
e) Traseul 7: Sebeş – Răhău – STA, în lungime de 24,100 km;
f) Traseul 8: Sebeş – Răhău – Drumul Dăii, în lungime de 24,600 km;
g) Traseul 9: Lancrăm – STA – Sebeş, în lungime de 22,800 km;
h) Traseul 10: Sebeş – STA – Drumul Dăii, în lungime de 20,200 km.
În perioada următoare vor fi operaţionale şi următoarele trasee de interior:
a) Traseul 5: Sebeș Interior 1, în lungime de 13,300 km;
b) Traseul 6: Sebeș Interior 2, în lungime de 13,300 km.
Locaţiile automatelor de vânzare a titlurilor de călătorie (vendomate) sunt:
1. Autogară Sebeş, str. Vânători, nr.28
2. Leul de Aur, str. Lucian Blaga, FN
3. Lancrăm, str. Dealului, FN
4. Fresco, str. Dorin Pavel, FN
5. Mihail Kogălniceanu, FN
6. Căminul Cultural Rahău, str. Principală, FN
7. Petreşti- Pehart, str. 1 Mai, FN.
Lista puncte de vânzare bilete:
1. Clauden Crist Srl; Decebal nr 85 Petrești
2. Samy Global Market; Mihai Viteazul 2A Petrești
3. Tehnostar Tehnostar; Vanatori 24-26 Sebeș
4. Tehnostar Belvedere; B-dul. Lucian Blaga Sebeș
5. Magnetic Camapo Magnetic; Aleea Parc 26 Sebeș
6. Magnetic Camapo Magnetic; Valea Frumoasei Sebeș
7. Magnetic Camapo Magnetic; Mihail Kogalniceanu Sebeș
8. Sanda Shop; B-dul. Lucian Blaga Sebeș
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
