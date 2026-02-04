Sport

Nou curs de licență C-UEFA organizat de Comisia Tehnică din cadrul AJF Alba | Termen de înscriere 27 februarie 2026, sunt 25 de locuri disponibile

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Comisia Tehnică din cadrul Asociației Județene de Fotbal Alba organizează un nou curs de licență C-UEFA, data limită de înscriere fiind vineri, 27 februarie. Numărul maxim de locuri pentru o serie de curs este de 25.

Dacă sunt mai mult de 25 de candidați, va fi un interviu în 3 martie, iar deschiderea cursului și modului introductiv sunt prevăzute în 9 martie 2026

Sunt programate 5 module, Modulul I (16-17, 23-24 martie), Modului II (30-31 martie, 6-7 aprilie), Modulul III (14-15, 20-21 aprilie), Modului IV (27-28 aprilie, 4-5 mai), Modulul V (11-12 mai, 18-19 mai); Modulul de recuperare (dacă este cazul), în 25-26 mai. Examenul final este prevăzut în prima jumătate a lunii iunie (ziua se va stabili împreună cu SFA). Persoane de contact Adrian Bicheși (0746 695 921) și Mihai Țîra (0741 046 153).

Dosarul va conține: *Cererile de înscriere; * Copie xerox după actul de identitate sau pașaport; *Copie legalizată după diploma de bacalaureat / licență;  *Copie carnet de antrenor / instructor (constituie avantaj la interviu); *Cazier judiciar (originalul); *Dovada medicală din care atestă că este sănătos clinic și apt pentru efort fizic (originalul) – eliberat de medicul de familie; *Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic (original) – eliberat de cabinet psihologic; *o fotografie tip buletin – jpg/png); * Poză/pdf după certificatul de absolvire a cursului „Mediu sigur pentru copii în sport”; *Taxă de înscriere nerambursabilă – 100 lei; *Taxa de participare la cursul pentru dobândirea licenței UEFA C – 1.300 lei. Se va achita în maxim două rate (una înaintea modului I și una înainte de modulul IV; *Taxa pentru eliberarea diplomei de licență UEFA C – 50 lei; *Taxa pentru eliberarea cardului de licență UEFA C – 50 lei.

Informații, foto: Asociația Județeană de Fotbal Alba

