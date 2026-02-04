Nou curs de licență C-UEFA organizat de Comisia Tehnică din cadrul AJF Alba | Termen de înscriere 27 februarie 2026, sunt 25 de locuri disponibile
Un nou curs de licență C-UEFA organizat de Comisia Tehnică din cadrul AJF Alba | Termen de înscriere 27 februarie 2026, sunt 25 de locuri disponibile
Comisia Tehnică din cadrul Asociației Județene de Fotbal Alba organizează un nou curs de licență C-UEFA, data limită de înscriere fiind vineri, 27 februarie. Numărul maxim de locuri pentru o serie de curs este de 25.
Citește și: Cinci antrenori din Alba, admiși la cursurile pentru Licența B UEFA de la Timișoara
Dacă sunt mai mult de 25 de candidați, va fi un interviu în 3 martie, iar deschiderea cursului și modului introductiv sunt prevăzute în 9 martie 2026
Sunt programate 5 module, Modulul I (16-17, 23-24 martie), Modului II (30-31 martie, 6-7 aprilie), Modulul III (14-15, 20-21 aprilie), Modului IV (27-28 aprilie, 4-5 mai), Modulul V (11-12 mai, 18-19 mai); Modulul de recuperare (dacă este cazul), în 25-26 mai. Examenul final este prevăzut în prima jumătate a lunii iunie (ziua se va stabili împreună cu SFA). Persoane de contact Adrian Bicheși (0746 695 921) și Mihai Țîra (0741 046 153).
Dosarul va conține: *Cererile de înscriere; * Copie xerox după actul de identitate sau pașaport; *Copie legalizată după diploma de bacalaureat / licență; *Copie carnet de antrenor / instructor (constituie avantaj la interviu); *Cazier judiciar (originalul); *Dovada medicală din care atestă că este sănătos clinic și apt pentru efort fizic (originalul) – eliberat de medicul de familie; *Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic (original) – eliberat de cabinet psihologic; *o fotografie tip buletin – jpg/png); * Poză/pdf după certificatul de absolvire a cursului „Mediu sigur pentru copii în sport”; *Taxă de înscriere nerambursabilă – 100 lei; *Taxa de participare la cursul pentru dobândirea licenței UEFA C – 1.300 lei. Se va achita în maxim două rate (una înaintea modului I și una înainte de modulul IV; *Taxa pentru eliberarea diplomei de licență UEFA C – 50 lei; *Taxa pentru eliberarea cardului de licență UEFA C – 50 lei.
Informații, foto: Asociația Județeană de Fotbal Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
AJF Alba, ședință de lucru, la Sebeșel, pentru Campionatele Interjudețene Under 13, Under 14, Under 15 și Under 16
AJF Alba, ședință de lucru, la Sebeșel, pentru Campionatele Interjudețene Under 13, Under 14, Under 15 și Under 16, joi, 12 februarie Asociația Județeană de Fotbal Alba a programat joi, 12 februarie, o ședință de lucru pentru organizarea desfășurării Campionatelor Interjudețene, o premieră pentru fotbalul juvenil din județ. Citește și: Robert Vuțu (Academia Șona), golgheter în […]
Miercuri, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet, în Liga Campionilor! Confruntare decisivă pentru accederea în sferturile Cupei CEV!
Miercuri, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, la ora 18.00! Confruntare decisivă pentru accederea în sferturile Cupei CEV! Miercuri, 4 februarie, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, este disputa dintre Volei Alba Blaj și Volero Le Cannet, o confruntare decisivă pentru continuarea aventurii europene, respectiv pentru […]
VIDEO: CIL Blaj și-a găsit atacant: Franco Gallini, jucător argentiniano-italian! Miercuri, amical cu CSC Șelimbăr
CIL Blaj și-a găsit atacant: Franco Gallini, jucător argentiniano-italian, venit din Croația Divizionara terță CIL Blaj s-a găsit atacant, pe Franco Gallini (26 de ani), jucătorul italiano-argentinian care ultima dată a evoluat în Croația la NK Radnicki Zupanja. Citește și: FOTO: Divizionara terță CIL Blaj a demarat pregătirile | Nigerianul Idowu, sub comanda lui Daniel Tătar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proiectul care pedepsește femicidul la fel ca omorul calificat, dezbătut în procedură de urgență în Parlament: „Violența domestică degenerează în crimă
Proiectul care pedepsește femicidul la fel ca omorul calificat, dezbătut în procedură de urgență în Parlament: „Violența domestică degenerează în...
Vești bune pentru părinții din România: indemnizația pentru creșterea copilului, plătită mai devreme în februarie 2026
Vești bune pentru părinții din România: indemnizația pentru creșterea copilului, plătită mai devreme în februarie 2026 Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul...
Știrea Zilei
Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane de euro, la aprobare în Consiliul Local
Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane...
VIDEO | De ce stau nefolosite spațiile de servicii din zona Oiejdea de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Explicațiile DRDP Cluj pentru ziarulunirea.ro
De ce stau nefolosite spațiile de servicii din zona Oiejdea de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Explicațiile DRDP Cluj pentru ziarulunirea.ro...
Curier Județean
SCANDAL la Blandiana: Doi tineri de 19 și 22 de ani, REȚINUȚI de polițiști după ce bătut doi bărbați, la beție. Unul a spart cu o piatră și luneta unei mașini
SCANDAL la Blandiana: Doi tineri de 19 și 22 de ani, REȚINUȚI de polițiști după ce bătut doi bărbați, la...
Februarie 2026 | Club de carte, maraton de anime-uri, board games și multe alte activități pentru tinerii din Alba. PROGRAMUL complet
Club de carte, maraton de anime-uri, board games și multe alte activități pentru tinerii din Alba. PROGRAMUL Luna februarie aduce...
Politică Administrație
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...