Nota primită de Andrei Rațiu în meciul Barcelona – Rayo Vallecano: A fost printre cei mai buni jucători din echipă

Presa din Spania a analizat evoluția lui Andrei Rațiu, fundașul dreapta în vârstă de 27 de ani al formației Rayo Vallecano, după înfrângerea suferită în fața Barcelonei, scor 0-1, în etapa a 29-a din La Liga.

Internaționalul român a fost folosit pe toată durata partidei și a avut o evoluție apreciată. Rațiu s-a aflat și în centrul unei faze controversate, în urma căreia Rayo Vallecano ar fi putut beneficia de o lovitură de la 11 metri, însă arbitrul a decis să lase jocul să continue.

Marca, cel mai prestigios cotidian de sport din Spania, i-a dat două stele din 3 lui Rațiu, românul fiind printre cei mai buni din echipa lui, dar și de pe teren, notează GSP.

Joan Garcia, portarul catalanilor, a fost singurul jucător care a primit 3 stele.

El Desmarque, un alt site de sport din Spania, i-a dat lui Rațiu nota 7. „A fost neobosit în banda dreaptă, unde l-a ținut bine pe Raphinha în ciuda pericolului pus de jucătorul brazilian. Performanța pe plan ofensiv nu i-a fost îngreunată. A cerut penalty după un fault al lui Cancelo în prima repriză”.

Grație acestui succes, Barcelona și-a consolidat locul 1, cu 73 de puncte după 29 de etape, 7 în plus față de Real, care are derby-ul cu Atletico diseară.

De cealaltă parte, Rayo rămâne pe 14, cu 32 de puncte. Pentru catalani urmează duelul din deplasare cu Atletico Madrid, în campionat, în timp ce Vallecano va primi vizita celor de la Elche.

FOTO | CSM Unirea Alba Iulia, remiză fără goluri la Gherla, în SuperLiga feminină

24 martie 2026

CSM Unirea Alba Iulia, remiză fără goluri la Gherla, în SuperLiga feminină CSM Unirea Alba Iulia a încheiat la egalitate, 0-0, partida din etapa a 4-a a play-out-ului SuperLigii feminine la fotbal. Meciul s-a disputat în după amiaza zilei de duminică, 22 martie 2026. Atletic Olimpia Gherla și CSM Unirea Alba Iulia au oferit un […]

24 martie 2026

CSM Unirea Alba Iulia, lider autoritar în Liga de Fete la polo: Victorii pe linie pentru campioane CSM Unirea Alba Iulia este lider autoritar în Liga de Fete la polo feminin. Campioana en-titre a României a impresionat prin constanță și eficiență. Cele 12 victorii din 12 meciuri arată o echipă completă, atât ofensiv, cât și […]

24 martie 2026

Locul 1 la dublu pentru Anisia Lazăr și Chrissa Moldovan, la Cupa Hoia 2026, de la Cluj-Napoca Anisia Lazăr (CSM Deva) și Chrissa Moldovan (Tenis Club Sun Alba Iulia) au obținut locul 1 în proba de dublu la Cupa Hoia – Trofeul Sport Play System, de la Cluj-Napoca, după un parcurs foarte bun, cu multă […]

