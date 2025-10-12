„Norii se sparg când bat clopotele bisericii?” Ce cred românii și ce spune știința despre acest vechi mit

„Norii se sparg când bat clopotele bisericii?” Ce cred românii și ce spune știința despre acest mit

În satele românești, dar nu numai, persistă o credință veche: atunci când norii negri aduc amenințarea furtunii, sunetul clopotelor bisericii ar „sparge norii” și alunga vijelia. Tradiția susține că „sunetul sfințit” al clopotelor ar curăța cerul și ar proteja comunitatea de grindină, trăsnete sau furtuni. Deși pare o simplă superstiție, mulți români încă cred în această legendă, iar unii preoți o susțin și astăzi.

Credința în puterea clopotelor își are rădăcinile în Evul Mediu, o perioadă în care oamenii erau mult mai vulnerabili în fața fenomenelor naturale și căutau explicații spirituale pentru ceea ce nu puteau înțelege. Biserica era centrul comunității, iar clopotele nu erau doar chemări la rugăciune, ci și un simbol de apărare împotriva „răului din cer”.

Furtunile erau adesea considerate semne ale mâniei divine, iar bătutul clopotelor reprezenta un act de protecție. Practica nu era specifică doar spațiului românesc: în Franța medievală, de exemplu, exista chiar o slujbă numită „exorcizarea furtunii”, în cadrul căreia clopotele erau bătuți pentru a „alunga demonii din nori”.

O legendă românească spune că Sfântul Pavel ar fi alungat prin slujbele și cântatul clopotelor norii negri și furtunile din localitatea sa, prevenind astfel o grindină devastatoare.

De ce cred românii în continuare

În multe zone rurale, această credință încă rezistă. Tradiția se transmite din generație în generație, iar lipsa unei educații științifice solide face ca explicațiile religioase să rămână valabile. Corelațiile întâmplătoare – de exemplu, dacă norii se risipesc după ce clopotul a fost bătut – întăresc convingerea oamenilor, chiar dacă este vorba doar de coincidențe.

Unii preoți continuă să susțină activ această credință, afirmând că „sunetul sfințit” al clopotului are putere spirituală și că rugăciunile sincere pot influența chiar și vremea. În unele sate, preotul sau cântărețul bisericesc bate clopotul în timpul furtunii, sperând că va opri grindina sau va „rupe” norii.

Ce spune știința

Din perspectiva științifică, sunetul clopotelor nu are nicio influență asupra fenomenelor meteorologice. Norii nu pot fi „sparți” de vibrații sonore – nici măcar de cele puternice. Furtunile, ploile și grindina sunt procese fizice și atmosferice complexe, care nu răspund la sunete, indiferent de originea lor.

Mai mult, bătutul clopotelor în timpul furtunilor poate fi periculos. Turnurile înalte ale bisericilor pot atrage trăsnete, punând în pericol atât clădirea, cât și persoanele aflate în interior.

Chiar dacă știința infirmă acest mit, tradițiile și credințele au valoare culturală și simbolică. Ele contribuie la coeziunea comunității și oferă oamenilor un sentiment de siguranță în fața forțelor naturii, chiar și atunci când acestea nu pot fi controlate.

