Noiembrie 2025 | Programul complet al plăților sociale. Când se virează pensiile, alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii

Luna noiembrie 2025 vine cu unele ajustări în programul plăților sociale. Pensionarii, părinții care primesc indemnizații și persoanele cu dizabilități trebuie să țină cont de noile date anunțate de autorități, deoarece începutul lunii va înregistra o ușoară întârziere în virarea pensiilor și a altor beneficii.

Modificarea este determinată exclusiv de calendar: ziua de 1 noiembrie 2025 cade sâmbăta, ceea ce afectează programul Poștei Române și al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Astfel, plata pensiilor prin Poșta Română va începe luni, 3 noiembrie 2025, iar distribuirea la domiciliu se va desfășura până pe 15 noiembrie, potrivit Playtech.ro.

Pensiile plătite prin poștaș

Aproximativ 2,3 milioane de pensionari care își ridică pensia în numerar vor primi sumele începând de marți, 4 noiembrie. Dacă beneficiarii nu sunt acasă în momentul livrării, pensia poate fi ridicată de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare. După acest interval, sumele nerevendicate sunt returnate Casei Județene de Pensii, conform reglementărilor.

Pensiile virate în cont bancar

Cei 2,6 milioane de beneficiari care au optat pentru plata prin cont bancar vor primi transferurile pe 12 și 13 noiembrie 2025, în conformitate cu programul obișnuit al CNPP și al băncilor partenere.

Alocațiile și indemnizațiile

În a doua jumătate a lunii noiembrie sunt programate și plățile altor beneficii sociale administrate de Ministerul Muncii:

Alocațiile de stat pentru copii: între 10 și 14 noiembrie 2025

Indemnizațiile pentru creșterea copilului: începând cu 7 noiembrie 2025 (posibile reduceri de până la 10% în anumite situații administrative)

Indemnizațiile pentru persoanele adulte și copii cu dizabilități: 13–14 noiembrie 2025

Cuantumul alocațiilor în 2025

Conform grilei oficiale:

719 lei/lună pentru copiii până în 2 ani

292 lei/lună pentru copiii între 2 și 18 ani

719 lei/lună pentru copiii cu handicap între 3 și 18 ani

