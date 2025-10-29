Rămâi conectat

Actualitate

Noiembrie 2025 | Programul complet al plăților sociale. Când se virează pensiile, alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

De

Programul complet al plăților sociale. Când se virează pensiile, alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii

Luna noiembrie 2025 vine cu unele ajustări în programul plăților sociale. Pensionarii, părinții care primesc indemnizații și persoanele cu dizabilități trebuie să țină cont de noile date anunțate de autorități, deoarece începutul lunii va înregistra o ușoară întârziere în virarea pensiilor și a altor beneficii.

Citește și: Alocațiile pentru copii cresc cu 10,4% de la 1 ianuarie 2025. Anunțul Ministrului Muncii

portofel cu bani

Modificarea este determinată exclusiv de calendar: ziua de 1 noiembrie 2025 cade sâmbăta, ceea ce afectează programul Poștei Române și al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Astfel, plata pensiilor prin Poșta Română va începe luni, 3 noiembrie 2025, iar distribuirea la domiciliu se va desfășura până pe 15 noiembrie, potrivit Playtech.ro.

Pensiile plătite prin poștaș

Aproximativ 2,3 milioane de pensionari care își ridică pensia în numerar vor primi sumele începând de marți, 4 noiembrie. Dacă beneficiarii nu sunt acasă în momentul livrării, pensia poate fi ridicată de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare. După acest interval, sumele nerevendicate sunt returnate Casei Județene de Pensii, conform reglementărilor.

Pensiile virate în cont bancar

Cei 2,6 milioane de beneficiari care au optat pentru plata prin cont bancar vor primi transferurile pe 12 și 13 noiembrie 2025, în conformitate cu programul obișnuit al CNPP și al băncilor partenere.

Alocațiile și indemnizațiile

În a doua jumătate a lunii noiembrie sunt programate și plățile altor beneficii sociale administrate de Ministerul Muncii:

Alocațiile de stat pentru copii: între 10 și 14 noiembrie 2025

Indemnizațiile pentru creșterea copilului: începând cu 7 noiembrie 2025 (posibile reduceri de până la 10% în anumite situații administrative)

Indemnizațiile pentru persoanele adulte și copii cu dizabilități: 13–14 noiembrie 2025

Cuantumul alocațiilor în 2025

Conform grilei oficiale:

719 lei/lună pentru copiii până în 2 ani

292 lei/lună pentru copiii între 2 și 18 ani

719 lei/lună pentru copiii cu handicap între 3 și 18 ani

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Proprietarii de case din România cu camere de supraveghere trebuie să respecte o nouă regulă: Au 30 de zile pentru a se conforma

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 7 minute

în

29 octombrie 2025

De

Proprietarii de case din România cu camere de supraveghere trebuie să respecte o nouă regulă: Au 30 de zile pentru a se conforma Tot mai mulți români își instalează camere de supraveghere pentru a-și proteja locuințele, mașinile sau curțile, însă această tendință vine cu riscul de a încălca dreptul la viață privată al altor persoane. […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | Împerecherea cerbilor lopătari, în imagini de colecție: „Masculii se luptă frecvent și intens pentru stăpânirea cârdurilor de ciute”

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

28 octombrie 2025

De

Împerecherea cerbilor lopătari, în imagini de colecție: „Masculii se luptă frecvent și intens pentru stăpânirea cârdurilor de ciute” Septimiu Bizo, pasionat fotograf de wildlife a reușit să surprindă, și în toamana anului 2025, o nouă serie de imagini spectaculoase cu împerecherea cerbilor lopătari dintr-un complex cinegetic administrat de Ocolul Silvic Criș, administrat de Romsilva prin […]

Citește mai mult

Actualitate

Campanii de fraudă online în care se folosește numele OLX România. Avertismentul DNSC pentru a nu rămâne fără date

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 ore

în

28 octombrie 2025

De

Campanii de fraudă online în care se folosește numele OLX România. Avertismentul transmis de DNSC pentru a nu rămâne fără date Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis un avertisment cu privire la o tentativă de furt de date în care atacatorii se folosesc de numele OLX România.  Citește și: Medicamentele ar putea deveni mai […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 7 minute

Proprietarii de case din România cu camere de supraveghere trebuie să respecte o nouă regulă: Au 30 de zile pentru a se conforma

Proprietarii de case din România cu camere de supraveghere trebuie să respecte o nouă regulă: Au 30 de zile pentru...
portofel cu bani portofel cu bani
Actualitateacum o oră

Noiembrie 2025 | Programul complet al plăților sociale. Când se virează pensiile, alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii

Programul complet al plăților sociale. Când se virează pensiile, alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii Luna noiembrie 2025 vine cu unele...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 12 ore

VIDEO | Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare. Primar: „Suntem tot mai aproape de un transport public modern și ecologic”

Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare....
Ştirea zileiacum 15 ore

VIDEO | Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți”

Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți” Yukan’na,...

Curier Județean

Curier Județeanacum 13 ore

VIDEO | Sandu Roșca, din Pâclișa, veteranul probei de tracțiune de la „Tropote în Țara Vinului” 2025: ,,Am potcovit caii și la armată”

Sandu Roșca din Pâclișa, veteranul probei de tracțiune de la „Tropote în Țara Vinului” 2025 : ,,Am potcovit caii și...
Curier Județeanacum 14 ore

FOTO | 200 de stejărei proveniți din Stejarul lui Avram Iancu, scoși la licitație în „Mica Romă” la bicentenarul nașterii Crăișorului Munților: Eveniment special pe 1 Decembrie 2025

200 de stejărei proveniți din Stejarul lui Avram Iancu, scoși la licitație în „Mica Romă” la bicentenarul nașterii Crăișorului Munților...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 24 de ore

FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud

Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș

Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 37 de minute

29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral

29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral Ziua...
Opinii - Comentariiacum 2 ore

29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999

29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999 Ziua Internaţională a Internetului a fost...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea