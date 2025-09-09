Noi țarcuri vor fi făcute în adăpostul pentru câini fără stăpâni din Alba Iulia: Investiție de peste 230.000 de lei

Noi țarcuri vor fi făcute în adăpostul pentru câini fără stăpâni din Alba Iulia

Noi țarcuri urmează să fie făcute în adăpostul pentru câini fără stăpâni din Alba Iulia.

Primăria Alba Iulia a lansat, în 4 septeembrie 2025, procedura de achiziție directă a contractului de lucrări pentru extinderea capacității adăpostului public pentru câinii fără stăpâni, situat pe strada Rogozului.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 230.000 de lei, fără TVA.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări este bugetul local. Prima decontare, de 100.000 de lei, plus TVA, se va face din bugetul pe anul 2025. A doua decontare se va realiza din bugetul anului 2026.

Ofertele pot fi depuse până joi, 11 septembrie 2025.

Lucrările prevăzute sunt:

*amenajarea platformei;

*beetonarea platformei pentru construcția țarcurilor;

*construcția tancurilor din pereeți de beton și panouri de gard bordurat din țeavă rectangulară;

*realizarea acoperișului din panouri de tablă cutată zincată;

*realizarea unei rigole betonate tip scafă pe lungimea țarcurilor

Termenul de execuție este de 9 luni de la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor.

Garanția va fi de 24 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor.

