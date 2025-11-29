Noi șefi la Poliția Rutieră Alba: Claudiu Florea și Marius Grideanu au câștigat concursurile de conducere și preiau funcțiile la județ și municipiu

Inspectoratul de Poliție Județean Alba are doi noi șefi în structurile rutiere, după organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere. Posturile au fost scoase la concurs pe site-ul mai.gov.ro în 14 octombrie 2025.

În urma evaluării, Claudiu Florea a fost desemnat șef al Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene, structura care deservește nivelul județean. Totodată, Marius Grideanu a fost declarat admis pentru postul de șef al Biroului Rutier al Poliției Municipiului Alba Iulia.

Concursurile au vizat ocuparea a două funcții de „șef birou I”, cu statut de ofițer de poliție și grad profesional de comisar-șef. Procedura a inclus depunerea dosarelor, evaluare psihologică, verificarea condițiilor de participare și un interviu pe subiecte profesionale, notat cu minimum 7 pentru promovare.

