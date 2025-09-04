Rămâi conectat

Nicușor Dan și-ar da nota 7-8 după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă"

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 minute

în

De

Nicușor Dan și-ar da nota 7-8 după 100 de zile de mandat

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, 4 septembrie 2025, la Antena 1, făcând un rezumat al celor 100 de zile de mandat, că a fost o provocare cu formarea unui guvern care să fie stabil.

Apulum Agraria 2025

„Asta s-a întâmplat, după care am avut o provocare cu deficitul. Şi, din fericire, până acum lucrurile sunt sub control. Adică am avut cele două evaluări de la agenţiile de rating şi România şi-a păstrat statutul de recomandat investitorilor. Asta e lucrul important.

Şi apoi o prezenţă externă care a fost, în opinia mea, consistentă cu foarte multe prezenţe şi la reuniuni şi în discuţii bilaterale, care era necesară pentru Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România, o ţară care a avut nişte alegeri anulate, care este direcţia. Cam ăsta e rezumatul celor 100 de zile”, a precizat Nicușor Dan, potrivit News.ro.

Președintele a fost întrebat ce notă şi-ar acorda pentru prestația de până acum din fruntea statului.

„Eu sunt o persoană exigentă. 7-8, aşa ceva”, a răspuns Nicușor Dan.

foto – Nicușor Dan făcând declarații în timpul recentei prezențe la Roșia Montană

