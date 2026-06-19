Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile aduse de DNA lui Ciprian Ciucu și punerea acestuia sub control judiciar: „E un pas înainte”

Președintele Nicușor Dan a reacționat joi, 19 iunie 2026, înaintea reuniunii Consiliului European, la informațiile privind situația primarului general Ciprian Ciucu, audiat de DNA și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

„Am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo. E un pas înainte că nu au mai apărut „pe surse” stenograme în presă”, a declarat Nicușor Dan, întrebat dacă edilul ar trebui să se retragă din funcție.

Ciprian Ciucu a fost audiat la DNA în cursul zilei de joi, iar la ieșirea din sediul instituției a făcut mai multe precizări.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că procesul va scoate totul la iveală. Sunt nevinovat. Știu că de acum înainte voi avea o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul de Primar General la capăt, ca si cum acest lucru nu există. Voi colabora cu organele judiciare”, a spus acesta.

El a mai precizat că nu îi cunoaște pe oamenii de afaceri menționați în dosar.

Totodată, procurorii secției a II-a au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, acesta fiind acuzat de luare de mită de la două persoane, prin servicii de publicitate și consultanță electorală, în legătură cu fapte din perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 6.

sursa: Mediafax

foto – cu rol ilustrativ

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