Cod Galben de vânt puternic în sudul județului Alba și în alte zone din România, duminică, 6 septembrie 2026: Ce au anunțat meteorologii
Cod Galben de vânt puternic în sudul județului Alba și în alte zone din România, duminică, 6 septembrie 2026: Ce au anunțat meteorologii
Sudul județului Alba și alte zone din țară sunt, duminică, 6 septembrie 2026, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de vânt puternic.
Atenționarea este în vigoare până la ora 21.00.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 06 septembrie, ora 09:00 – 06 septembrie, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, Carpații Orientali și Meridionali
Pe parcursul zilei de duminică în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei vor fi viteze de 50…70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar de peste 80…90 km/h.
Notă: intensificări ale vântului vor fi și în restul teritoriului în general cu viteze de 40…50 km/h.
sursa: Administrația Națională de Meteorologie (ANM)
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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