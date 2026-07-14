Ştirea zilei

Foto | Faleză pe Râul Târnava Mare, la Blaj: Ce demersuri de ultim moment fac autoritățile locale

Lucian Dărămuș

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Faleză pe Râul Târnava Mare, la Blaj: Ce demersuri de ultim moment fac autoritățile locale

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar a anunțat că va participa miercuri, 15 iulie 2026, împreună cu echipa tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Blaj și proiectantul, la o întâlnire la sediul Administrației Bazinale de Apă Mureș, unde se va discuta cu specialiștii responsabili de avizarea investițiilor despre unul dintre cele mai importante proiecte ale administrației locale: amenajarea noii faleze de pe râul Târnava Mare, situată pe malul dinspre Parcul Veza și Sala Polivalentă.

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„Construirea noii faleze este un obiectiv așteptat de mulți blăjeni și un proiect esențial pentru dezvoltarea municipiului. Ne dorim să transformăm această zonă într-un spațiu modern, atractiv și prietenos, care să ofere locuitorilor și vizitatorilor noi oportunități de petrecere a timpului liber.

Proiectul prevede amenajarea unei faleze cu o lungime de aproximativ 800 de metri și o suprafață de peste 25.000 de metri pătrați. Pe lângă alei pentru promenadă, zone de relaxare, spații verzi și locuri de joacă pentru copii, va fi amenajată și o plajă urbană (ca la Paris, pe malul Senei), un element inedit, care va da un plus de atractivitate acestei zone.

Continuăm toate demersurile necesare pentru ca acest proiect să devină realitate. Fiecare etapă parcursă ne apropie de momentul în care Blajul va avea o faleză modernă, un nou loc de întâlnire, recreere și bucurie pentru întreaga comunitate”, a precizat edilul din Blaj într-o postare în mediul online.

sursa foto: Gheorghe Valentin Rotar / Facebook

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