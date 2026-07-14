Bacalaureat 2026 | Performanțe remarcabile: Zece elevi de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj au obținut nota 10 la o probă
Performanțe remarcabile: Zece elevi de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj au obținut nota 10 la o probă
Rezultatele finale ale primei sesiuni a Examenului Național de Bacalaureat au fost publicate. La Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj rata de promovare a fost de 94,57%.
,,Ne bucurăm de rezultatele obținute de întreaga generație și apreciem efortul, consecvența și implicarea fiecărui absolvent. În spatele acestor rezultate se află ani de muncă, momente de provocare depășite și încrederea de a merge mai departe cu propriile forțe.”, au scris reprezentanții instituției de învățământ pe o rețea de socializare.
Mai mult decât atât, 10 absolvenți au obținut nota 10 la una dintre probele din examenul de bacalaureat:
Matematică
* Chelarescu Theodora-Maria
* Dehelean Medeea-Diana
* Melente Anda
* Stroia Andrei
* Trîmbițaș Henrietta
Informatică
* Melente Anda
* Muntean Ioana-Vanesa
* Petruța Gabriel
* Șilean Raul-Cristian
Biologie
* Popa Carmen-Denisa
,,Aceste performanțe reflectă seriozitatea, consecvența și nivelul de pregătire al elevilor, fiind răsplata unui efort susținut și a dorinței de a-și valorifica pe deplin potențialul.”, au mai explicat reprezentanții.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni
Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni Un cugirean de 40 de ani a fost reținut de polițiști după ce s-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin […]
31 iulie – 2 august 2026 | Zilele Medievale ale Bălgradului: Omagiu lui Iancu de Hunedoara, la Alba Iulia, în cadrul festivalului de artă medievală ajuns la a 11-a editție
Zilele Medievale ale Bălgradului: Omagiu lui Iancu de Hunedoara, la Alba Iulia, în cadrul festivalului de artă medievală ajuns la a 11-a editție În perioada 31 iulie – 2 august 2026, la Alba Iulia, Skepsis vă invită la Zilele Medievale ale Bălgradului – Festival de Artă Medievală, ediția a 11-a. Timp de trei zile, la […]
15 iulie 2026 | Cod galben de furtuni în Alba în zona Munților Apuseni: Averse torențiale, vijelii și grindină, miercuri după-amiază
Cod galben de furtuni în Alba în zona Munților Apuseni: Averse torențiale, vijelii și grindină, miercuri după-amiază Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de Cod Galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 și 21:00, care vizează și zona Munților Apuseni din județul Alba. Conform […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc”
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu...
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul”
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul” Alegerile anticipate pot reprezenta o...
Știrea Zilei
Inspector de muncă din Alba, reținut după ce ar fi „scurs” informații despre controale secrete. Procurorii îi impută 53 de infracțiuni
Inspector de muncă din Alba, reținut după ce ar fi „scurs” informații despre controale secrete. Procurorii îi impută 53 de...
Foto | Faleză pe Râul Târnava Mare, la Blaj: Ce demersuri de ultim moment fac autoritățile locale
Faleză pe Râul Târnava Mare, la Blaj: Ce demersuri de ultim moment fac autoritățile locale Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin...
Curier Județean
Bacalaureat 2026 | Performanțe remarcabile: Zece elevi de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj au obținut nota 10 la o probă
Performanțe remarcabile: Zece elevi de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj au obținut nota 10 la o probă ...
VIDEO | Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni
Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...