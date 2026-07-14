Bacalaureat 2026 | Performanțe remarcabile: Zece elevi de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj au obținut nota 10 la o probă

Performanțe remarcabile: Zece elevi de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj au obținut nota 10 la o probă

Rezultatele finale ale primei sesiuni a Examenului Național de Bacalaureat au fost publicate. La Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj rata de promovare a fost de 94,57%.

,,Ne bucurăm de rezultatele obținute de întreaga generație și apreciem efortul, consecvența și implicarea fiecărui absolvent. În spatele acestor rezultate se află ani de muncă, momente de provocare depășite și încrederea de a merge mai departe cu propriile forțe.”, au scris reprezentanții instituției de învățământ pe o rețea de socializare.

Mai mult decât atât, 10 absolvenți au obținut nota 10 la una dintre probele din examenul de bacalaureat:

Matematică

* Chelarescu Theodora-Maria

* Dehelean Medeea-Diana

* Melente Anda

* Stroia Andrei

* Trîmbițaș Henrietta

Informatică

* Melente Anda

* Muntean Ioana-Vanesa

* Petruța Gabriel

* Șilean Raul-Cristian

Biologie

* Popa Carmen-Denisa

,,Aceste performanțe reflectă seriozitatea, consecvența și nivelul de pregătire al elevilor, fiind răsplata unui efort susținut și a dorinței de a-și valorifica pe deplin potențialul.”, au mai explicat reprezentanții.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE