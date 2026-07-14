Sport

CSM Unirea Alba Iulia, încă o lovitură: Niakate, deturnat de la… SC Popești-Leordeni!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 35 de minute

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CSM Unirea Alba Iulia, încă o lovitură: Niakate, deturnat de la… SC Popești-Leordeni!

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a reușit o achiziție importantă, ivorianul Abdoulaye Niakate (25 de ani), prezentat de… SC Popești-Leordeni, adversară a uniriștilor la barajul de promovare a Ligii 2.

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Fotbalistul african a jucat în ultimele două sezoane la CS Universitar Alba Iulia și SCM Zalău, fiind considerat un jucător extrem de important în defensivă. Niakate va fi prezent azi la primul antrenament estival, sub comanda lui Cristian Pustai. Subiectul a fost anunțat de către jurnalistul Emanoil Roșu

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