Curier Județean

VIDEO | Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

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Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni

Un cugirean de 40 de ani a fost reținut de polițiști după ce s-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 13 iulie 2026, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 12 iulie 2026, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 3 iunie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia, pentru o perioadă de 12 luni, și nu ar fi păstrat distanța minimă de 10 metri față de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, și de domiciliul acestuia.

În cursul zilei de azi, 14 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

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