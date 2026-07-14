VIDEO | Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni
Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni
Un cugirean de 40 de ani a fost reținut de polițiști după ce s-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni.
Potrivit IPJ Alba, la data de 13 iulie 2026, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 12 iulie 2026, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 3 iunie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia, pentru o perioadă de 12 luni, și nu ar fi păstrat distanța minimă de 10 metri față de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, și de domiciliul acestuia.
În cursul zilei de azi, 14 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
31 iulie – 2 august 2026 | Zilele Medievale ale Bălgradului: Omagiu lui Iancu de Hunedoara, la Alba Iulia, în cadrul festivalului de artă medievală ajuns la a 11-a editție
Zilele Medievale ale Bălgradului: Omagiu lui Iancu de Hunedoara, la Alba Iulia, în cadrul festivalului de artă medievală ajuns la a 11-a editție În perioada 31 iulie – 2 august 2026, la Alba Iulia, Skepsis vă invită la Zilele Medievale ale Bălgradului – Festival de Artă Medievală, ediția a 11-a. Timp de trei zile, la […]
15 iulie 2026 | Cod galben de furtuni în Alba în zona Munților Apuseni: Averse torențiale, vijelii și grindină, miercuri după-amiază
Cod galben de furtuni în Alba în zona Munților Apuseni: Averse torențiale, vijelii și grindină, miercuri după-amiază Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de Cod Galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 și 21:00, care vizează și zona Munților Apuseni din județul Alba. Conform […]
FOTO | Omagiu adus tânărului de 25 de ani din Bucerdea Grânoasă, care și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism: Lumânări aprinse în memoria sa, la locul accidentului
Omagiu adus tânărului de 25 de ani din Bucerdea Grânoasă, care și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism: Lumânări aprinse în memoria sa, la locul accidentului Un accident rutier mortal a avut loc pe data de 10 iulie 2026, la Bucerdea Grânoasă, atunci când un biciclist a fost lovit de un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul”
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul” Alegerile anticipate pot reprezenta o...
Bacalaureat 2026 | Pe ce loc a ajuns Alba la nivel național după publicarea rezultatelor finale
Bacalaureat 2026 | Pe ce loc a ajuns Alba la nivel național după publicarea rezultatelor finale Cluj rămâne lider la...
Știrea Zilei
A abordat o femeie pe centura municipiului Alba Iulia, pentru a întreține relații sexuale contra cost, apoi a violat-o și i-a furat geanta cu 300 de lei. Bărbat din Galda de Jos, reținut de polițiști
A abordat o femeie pe centura municipiului Alba Iulia, pentru a întreține relații sexuale contra cost, apoi a violat-o și...
UPDATE | Accident în Alba Iulia: Vârstnică, lovită de o mașină condusă de un șofer de 89 de ani. Traficul este îngreunat
Accident în Alba Iulia: Persoană lovită de o mașină pe strada Avram Iancu Un accident rutier s-a produs pe o...
Curier Județean
VIDEO | Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni
Cugirean de 40 de ani, reținut de polițiști: S-a apropiat de un bărbat și de domiciliul acestuia, deși avea emis...
31 iulie – 2 august 2026 | Zilele Medievale ale Bălgradului: Omagiu lui Iancu de Hunedoara, la Alba Iulia, în cadrul festivalului de artă medievală ajuns la a 11-a editție
Zilele Medievale ale Bălgradului: Omagiu lui Iancu de Hunedoara, la Alba Iulia, în cadrul festivalului de artă medievală ajuns la...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...