Nicolae Stanciu, o nouă reușită în campionatul Chinei, pe care e aproape să îl câștige!

CS Ocna Mureș a pierdut incredibil în derby-ul suferinței Seriei 9 din eșalonul terț, 3-7 (3-1) cu Sănătatea Cluj, la ultima reprezentație a anului, după ce la jumătatea meciului a condus cu 3-1, un rezultat rușinos!!!

Și dacă după o repriză, vizitatorii erau în grafic, actul secund a însemnat un veritabil coșmar, cu o răsturnare neverosimilă de situație, 6 goluri ale “virușilor verzi” (reușite Al. Oltean – 48 și 87 – penalty, Căt. Mureșan – 54 și 70, D. Paul – 74, Al. Paul – 77) și o iarnă cu “lanterna roșie” în brațe pentru CS Ocna Mureș!!! Al doilea joc consecutiv în care “alb-albaștrii” sunt învinși la un scor de maidan (0-6 cu Metalurgistul Cugir acum o săptămână), de data aceasta încasând o jumătate de duzină de goluri într-o repriză!!!

*Dan Roman: “Inexplicabil, ce s-a întâmplat după pauză”

“Este inexplicabil ce s-a întâmplat după pauză și nu-m dau deama de ce. Am condus cu 3-1 și am pierdut cu 7-3! Undeva avem o problemă, în actul secund am primit trei goluri cu capul, plus doup gafe de portar, a existat multă indolență și lipsă de marcaj. Meciul cu Baia Mare va fi un ultim test pentru jucători! Eu nu vreau să plec, totul depinde de decizia conducerii, dar dacă voi rămâne, la iarnă lucrurile se vor schimba radical”, a precizat Dan Roman.

Ocnamureșenii au avut parte din nou de o partidă nebună în care au condus cu 2-0 și 3-1 în primul mitan (au punctat Socaci 8, Ceaca 9 și 30, respectiv Al. Paul 27), dar s-au trezit egalați în primele 10 minute după pauză, când au trăit iarăși un “blackout”. Și când se părea că “Soda dragă” cosmetiza sezonul printr-un succes într-un meci de 6 puncte, ce a opus ultimele două clasate, cu miza evitarea “lanternei roșii”, elevii lui Dan Roman au capotat lamentabil în actul secund, defensiva fiind sub orice critică (o medie de 3.13 goluri/ meci).

Toamna fotbalistică a fost pentru gruparea din orașul salin precum un “roller coaster”, cu căderi în campionat (11 jocuri fără victorie, doar două puncte strânse!!!) și urcurșuri în Cupa României (unde miercuri, la Zlatna, cu Minaur Baia Mare, este un meci pentru o calificare istorică în sferturile de finală)! Iar această perioadă poate fi sintetizată fidel de cele petrecute pe “Clujeana”. Cu 9 puncte acumulate în 15 etape (anul trecut erau 16), CS Ocna Mureș trăiește emoțiile retrogradării din Liga a 3-a, dar și performanța din Cupa României

*0-1, MIN. 8: SOCACI a deschis scorul după o acțiune indivudlaă în care a driblal mai mult adversari, inclusiv pe portarul Cotârlă

*0-2, MIN. 9: CEACA a majorat avantajul, cu un șut pe lângă portar, după o lansare în adâncime de la Al. Giurgiu

*1-2, MIN. 25: gazdele au redus handicapul prin Al. PAUL, la un contraatac

*1-3, MIN. 30: CEACA a realizat dubla, reluare cu capul la colțul scurt, la un corner executat de același Al. Giurgiu

*2-3, MIN. 48: Al. OLTEAN a punctat din apropiere

*3-3, MIN. 54: Căt. MUREȘAN restabilește egalitatea cu o reluare cu capul

*4-3, MIN. 70: același Căt. MUREȘAN a marcat cu capul la un corner Vescan

*5-3, MIN. 74: D. PAUL a finalizat, tot cu capul, la o centrare din stânga

*6-3, MIN. 77: Al. PAUL a realizat dubla!

*7-3, MIN. 86: Al. OLTEAN transformă un penalty

„Soda dragă” nu a mai cunoscut gustul succesului de două luni și jumătate, din 17 septembrie, 4-3 cu Avântul Reghin, în etapa a 4-a! Mai precis de 78 de zile, răstimp în care în Liga 3 a disputat 10 întâlniri în care a luat două puncte!

Dezamăgite, debusolate și apăsate de griji sunt cele două combatante la ora meciului direct: “virușii verzi” – 5 insuccese la rând (inclusiv un 2-9 cu Corvinul la precedentul joc intern) și 11 partide în care au luat două puncte, iar ocnamureșenii vin după un umilitor 0-6 acasă cu Metalurgistul Cugir și o serie de 10 întâniri în care au realizat doar două remize!

Echipe de start:

Sănătatea: Cotârlă – Poenar, V. Mureșan, C. Cîmpean/ cpt – Saroși, D. Paul, Szoloși, Al. Paul, Vescan – Da Silva, Al. Oltean; rezerve Țărmure. G. Florescu, Cobârzan, Tilincă, An. Pascu, An. Ștefan, Moszi, D. Rusu, Iancu. Antrenori Marius Semeniuc și Csaba Kis.

CS Ocna Mureș: Cadar – Gorba (87, Bucșa), Paleoca (87, Al. Țăranu), Cimpoieșu, D. Mic – Socaci, Al. Giurgiu/ cpt, G. Goronea (66, Guț) – Căt. Creț (87, Cioargă), Ceaca, Ad. Coman (76, D. Ghiță); rezerve Fl. Stângă, Roman. Antrenor Dan Roman

Arbitri Fl. Mazilu (Satu Mare), Cr. Buzzi (Oțelul Roșu), R. Svatsinka (Reșița) Observatori T. Marchiș (Baia Mare). T. Biriș (Hunedoara)