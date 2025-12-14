Nicolae Stanciu, despre Chivu înainte de meciul direct dintre Genoa și Inter: ,,În calitate de român, mă bucur pentru ceea ce face”

Nicolae Stanciu a avut cuvinte de laudă pentru Chivu, înainte de meciul direct dintre Genoa și Inter din Serie A.

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, la care este înregistrat Nicolae Stanciu urmează să dispute, astăzi, 14 decembrie, un meci de campionat, de la ora 19:00, împotriva celor de la Inter.

Echipa jucătorului originar din Cricău se află în acest moment pe locul 15, având 14 puncte, în timp ce formația condusă de Cristi Chivu se află pe locul 3 în campionat.

„Nu-mi amintesc să-l fi întâlnit personal până acum pe domnul Chivu, dar, în calitate de român, mă bucur pentru ceea ce face la Inter. La felul cum a jucat până acum, e cea mai puternică formație din Serie A și m-aș bucura pentru el dacă va reuși să câștige campionatul, dar după ce va pierde cu Genoa. Personal, dintre echipele puternice ale campionatului, Interul îmi place cel mai mult. E un club cu așteptări foarte mari. Toată lumea se gândește că ar trebui să câștige ușor toate meciurile, fiindcă acesta e standardul acolo. Nu citesc presa italiană, nu sunt familiar cu comentariile din media, dar cred că domnul Chivu e văzut bine în Serie A”, a declarat jucătorul din Cricău pentru GSP.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI