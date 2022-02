Nicolae Linca Cergău, a doua victorie în amicale, cu gândul la promovarea în Liga a 4-a

Echipa AC “Mica Romă” Blaj a cucerit zilele trecute medalia de aur la Cupa Europei de cros, ECC Cross Country. Atletele pregătite de Cristina Man au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere la competiția disputată la Oeiras (Portugalia), la categoria junioare 1 (Under 20).

“Este o surpriză mare și pentru noi, dar în același timp un rezultat extraordinar. Am devenit campioanele Europei cu atlete mai mici ca vârstă, din postura de debutante la un asemenea concurs de anvergură. Nici mine nu-mi venea să cred ce se întâmplă. La jumătatea cursei fetele noastre conduceau, erau în prim-plan, de parcă eram la Naționalele României”, a spus antrenoarea Cristina Man.

Echipa ce și-a adjudecat distincția supremă a fost formată din Iulia Mărginean (rezultatul 15:03) – locul 5 la individual, Alexandra Hudea (15:15) – locul 7, Mihaela Blaga (15:25) – locul 8, Andreea Bogdan (17:35) – locul 46. Dintre acestea Iulia Mărginean și Alexandra Hudea au dublă legitimare cu CSȘ Mediaș, iar Mihaela Blaga și Andreea Bogdan sunt legitimate și la CSȘ Blaj.

“Majoritatea concurentelor au fost prezente în decembrie la Campionatele Europene Under 20 de cros de la Dublin. În Irlanda Mihaela a avut cu totul o altă abordare a concursului. Acum a condus mult timp cursa și, firesc, în final a avut de suferit din pricina ritmului intens”, a mai spus Cristina Man (vicepreședintele Federației Române de Atletism). În consecință, talentata atletă din Blaj, sportivă ce va împlini 18 ani în 4 martie, a declinat, din pricina programului intens, participarea la Campionatele Balcanice de profil de la finele săptămânii.

5000 de euro a fost suma cheltuită de AC “Mica Romă” Blaj, exclusiv din fonduri proprii, pentru prezența la ECC Cross Country. Un efort financiar deloc de neglijat, concretizat în această performanță de excepție.

Revenind la întrecerile din țară, în următoarele săptămâni sunt două competiții, ambele la București, la care vor lua startul sportive din Blaj. Mai întâi etapa întâi a Campionatelor Under 16 și Under 18, unde vor fi prezente Andreea Bogdan și Marta Popescu, urmată de finalele Camponatului Național de seniori și tineret, cu Mihaela Blaga în concurs. Cele trei au participat la Cupa “RMA”, în deschiderea sezonului indoor, cu rezultatele următoare; Mihaela Blaga – locul 3 (cu timpul 10:07) la 3000 metri, Under 20; Andreea Bogdan – locul 2 în probele de 1500 metri și 800 metri, ambele la Under 18; Marta Popescu – locul 4 la 800 metri la Under 16.

