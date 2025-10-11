Nicolae Drăgoi, recidivist notoriu din Alba Iulia, trimis în judecată pentru viol. Fapta a fost comisă la doar câteva săptămâni după eliberarea condiționată

Nicolae Drăgoi, recidivist notoriu din Alba Iulia, trimis în judecată pentru viol. Fapta a fost comisă la doar o lună după ce a ieșit din inchisoare

Pe 10 octombrie 2025, Nicolae Tiberiu Drăgoi, un recidivist cu trecut infracțional serios din Alba Iulia, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de viol. Dosarul a fost înregistrat la secția penală a Judecătoriei Alba Iulia și se află acum în faza de fond, urmând ca instanța să analizeze probele și să stabilească vinovăția.

Incidentul care a dus la această trimitere în judecată s-a petrecut în noaptea de 22 spre 23 septembrie 2025, într-un hotel din Alba Iulia, unde victima, o tânără de 21 de ani, lucra ca recepționeră. Potrivit anchetatorilor, Nicolae Drăgoi a pătruns în interior, având asupra sa un briceag, cu care a amenințat-o pe tânără și a forțat-o să întrețină un raport sexual. După ce și-a dus planul la capăt, a părăsit hotelul, iar victima a sunat imediat la autorități pentru a anunța fapta.

Acest caz a stârnit îngrijorare în Alba Iulia, având în vedere că Drăgoi nu era la prima abatere gravă. În 2018, el fusese condamnat la șase ani de închisoare pentru tâlhărie: atacase o tânără în blocul în care locuia și i-a furat telefonul mobil. A fost eliberat condiționat în august 2025, iar la doar o lună după ce a ieșit din penitenciar, a comis acest nou act grav de violență.

Victima, o tânără angajată a hotelului, a fost sprijinită de autorități și asistată pe parcursul procesului penal, în calitate de parte civilă, pentru a-și proteja drepturile și a solicita eventuale despăgubiri. De asemenea, o societate comercială implicată indirect în incident a fost desemnată parte vătămată.

Procesul împotriva lui Nicolae Tiberiu Drăgoi este urmărit cu mare atenție de comunitatea locală și de autorități, având în vedere gravitatea faptelor și trecutul său infracțional.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI