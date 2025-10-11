Nicolae Drăgoi, recidivist notoriu din Alba Iulia, trimis în judecată pentru viol. Fapta a fost comisă la doar câteva săptămâni după eliberarea condiționată
Pe 10 octombrie 2025, Nicolae Tiberiu Drăgoi, un recidivist cu trecut infracțional serios din Alba Iulia, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de viol. Dosarul a fost înregistrat la secția penală a Judecătoriei Alba Iulia și se află acum în faza de fond, urmând ca instanța să analizeze probele și să stabilească vinovăția.
Incidentul care a dus la această trimitere în judecată s-a petrecut în noaptea de 22 spre 23 septembrie 2025, într-un hotel din Alba Iulia, unde victima, o tânără de 21 de ani, lucra ca recepționeră. Potrivit anchetatorilor, Nicolae Drăgoi a pătruns în interior, având asupra sa un briceag, cu care a amenințat-o pe tânără și a forțat-o să întrețină un raport sexual. După ce și-a dus planul la capăt, a părăsit hotelul, iar victima a sunat imediat la autorități pentru a anunța fapta.
Citește și: Nicolae Drăgoi, recidivistul care a VIOLAT o recepționeră în Alba Iulia, ARESTAT preventiv: Bărbatul avea asupra lui un briceag cu care și-a amenințat victima
Acest caz a stârnit îngrijorare în Alba Iulia, având în vedere că Drăgoi nu era la prima abatere gravă. În 2018, el fusese condamnat la șase ani de închisoare pentru tâlhărie: atacase o tânără în blocul în care locuia și i-a furat telefonul mobil. A fost eliberat condiționat în august 2025, iar la doar o lună după ce a ieșit din penitenciar, a comis acest nou act grav de violență.
Victima, o tânără angajată a hotelului, a fost sprijinită de autorități și asistată pe parcursul procesului penal, în calitate de parte civilă, pentru a-și proteja drepturile și a solicita eventuale despăgubiri. De asemenea, o societate comercială implicată indirect în incident a fost desemnată parte vătămată.
Procesul împotriva lui Nicolae Tiberiu Drăgoi este urmărit cu mare atenție de comunitatea locală și de autorități, având în vedere gravitatea faptelor și trecutul său infracțional.
