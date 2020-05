Nelu Tătaru: Pandemia se află pe o pantă descendentă în România și se pot pregăti noi măsuri de relaxare de la 15 iunie. Când am putea scăpa de masca de protecție

Nelu Tătaru, Ministrul sănătăţii, consideră că epidemia de coronavirus se află pe o pantă descendentă în România, este controlabilă și se pot pregăti noi măsuri de relaxare de la 15 iunie. Dacă totul merge bine, în august ne-am putea întoarce la o viață de „cvasi-normalitate”.

Este momentul în care s-ar putea renunța chiar și la măștile de protecție, a arătat Nelu Tătaru, vineri seara, într-un interviu pentru Digi24. Ministrul a explicat însă că ar putea interveni și o situație contrară și a detaliat în ce condiții restricțiile ar putea fi reintroduse.

Nelu Tătaru crede că pandemia este controlabilă în acest moment, dar asta numai printr-o colaborare cu populaţia. „Noi avem instrumentele, avem normele, avem ordinele de ministru, dar populaţia trebuie să respecte aceste norme”, a punctat Nelu Tătaru.

Epidemia de coronavirus din România s-ar putea încheia cu un bilanț de circa 20.000 de îmbolnăviri, este de părere ministrul sănătății.

„Am trecut de vârf, suntem pe panta descendentă. Ca număr total de cazuri infectate, aflate în analiza noastră, cred că o să ne apropiem de 20.000, dar având o creştere mică sau nesemnificativă de la o zi la alta sau alternând, mergând totuşi pe o scădere progresivă a acestui număr de cazuri. În acest moment avem sub 5.000 de cazuri active din cele circa 18.600”, a arătat Nelu Tătaru.

„Am avut o alternanţă a numărului de cazuri, am avut două zile cu o creștere a cazurilor noi, dar tot timpul am rămas sub 200 de cazuri la Terapie Intensivă, suntem pe panta descendentă”, a subliniat ministrul.

El a spus că în prezent autoritățile gestionează primele 15 zile de relaxare după starea de urgență, însă după 1 iunie este pregătită o a doua etapă, destul de bogată în măsuri de relaxare.

Cât timp vom rămâne cu măști?

Luarea temperaturii la intrarea în marile magazine și instituții, echivalentă unui minim triaj epidemiologic, rămâne deocamdată în vigoare. Dacă se repectă sau nu această măsură de „termoscanare”, de asta se ocupă organele de control ale Ministerului de Interne – poliția, jandarmeria, poliția locală, DSU, pompierii. Ei evaluează și controlează fiecare agent economic, a precizat Nelu Tătaru. Pot fi și amenzi, dar poate surveni și închiderea acelui agent economic, dacă se dovedește că a devenit un spațiu de transmitere, a avertizat ministrul.

Ce va fi mai departe depinde de evoluţia până în 15 iunie.

S-ar putea renunţa, de pildă, la măști în funcţie de evoluţia pandemiei. „Ne gândim ca la sfârşitul lui iulie – august, să ajungem la o viaţă cvasi-normală, urmând să fim pregătiţi în eventualitatea celui de-al doilea val”, a spus Nelu Tătaru.

De la 15 mai nu mai există împărțirea în zone roșii și zone galbene a țărilor. Acum, când o persoană vine din străinătate, trebuie să stea în izolare la domiciliu două săptămâni, cu unele excepții. Este posibil însă să se renunțe și la măsura izolării la domiciliu atunci când o persoană vine din străinătate, după 15 iunie, cu condiția să existe o evoluție favorabilă a epidemiei, a explicat Nelu Tătaru.

„Rămâne ca împreună cu INSP, cu Centrul Naţional de Control și Supraveghere a Bolilor Transmisibile să evaluăm fiecare zi a acestor relaxări având şi norme de aplicare, dar şi unele restricţii pe care le putem reimpune, în măsura în care vom vedea că măsura este nefavorabilă. Până acum nu avem un motiv real să ne gândim la aceste restricţii. În măsura în care vom respecta precauțiile și regulile de igienă, de distanţare socială în locurile publice, unde avem adunări populaționale, putem spune că vom merge și cu a treia etapă de relaxare după 15 iunie”, a declarat Nelu Tătaru.

În ceea ce privește previzionarea unui eventual al doilea val, o contribuție o va avea și studiul de seroprevalență care va începe în iunie și care va arăta în ce măsură populația României a trecut prin boală. „La sfârşitul lunii iulie, începutul lui august vom avea şi rezultatul”, a declarat ministrul.

În ce condiții s-ar putea reveni la restricții?

Deocamdată suntem pe o pată descendentă a epidemiei, chiar dacă alternează cu o zi sau două în care avem o creştere a numărului de cazuri faţă de ziua precedentă, dar nu suntem într-o situaţie care să ne îngrijoreze. Trebuie respectate acele precauţii, iar populaţia trebuie să înţeleagă că orice măsură de relaxare se face gradual, progresiv, având şi nişte contramăsuri când evoluţia este nefavorabilă, a punctat Nelu Tătaru.

Astfel, „o creștere bruscă a numărului de cazuri noi, o creștere a adresabilității unităților de primiri urgențe cu simptomatologie respiratorie, o creștere a numărului de cazuri în terapie intensivă, care să sufoce sistemul medical și secțiile de ATI, acela ar fi un moment în care ar trebui să luăm alte decizii”, a arătat ministrul Tătaru. El a subliniat însă că pentru reintroducerea restricțiilor ar trebui să asistăm la „o creștere constantă și exponențială” a numărului de cazuri.

Ministrul este optimist. „Urmărind evoluţia de până acum, spiritul civic, normele de aplicare, ordinele de ministru, ordinele de comandant, hotărârile CNSU, mergem spre o evoluţie favorabilă”, spune el.

Noi focare. Personalul medical ar putea fi testat la fiecare 7-14 zile

„Un focar de transmitere comunitară îl avem acum în Galaţi, unde avem două localităţi, sunt 8.000-9.000 de oameni care sunt carantinaţi. Şi cele două cazuri sugestive, Arctic Găeşti şi la Sebeş, fabrica de îngheţată. E sub control, sunt anchete epidemiologice, sunt comunităţi care pot fi identificate, care pot fi anchetate epidemiologic şi atunci putem şi stăpâni focarele”, a dat asigurări ministrul sănătăţii.

Până acum în România s-au făcut aproape 400.000 de teste și aproximativ 270.000 de persoane au fost testate. Diferența o reprezintă testele duble sau triple pentru cei deja diagnosticați.

„Noi am plecat de la un laborator și 100 de teste pe zi, astăzi suntem la 99 de puncte de testare şi o capacitate de 16.000 de teste pe zi. Facem în jur de 11.000 – 12.000 teste pe zi în zilele pline, în week-enduri 6.000 – 7.000 de teste”, a arătat ministrul.

În plus, spitalele sunt acum mai bine dotate, însă e adevărat că odată cu furnizarea de echipamente, a intervenit o anumită relaxare, ce poate duce la „accidente”, adică la apariția unor focare chiar în spitale.

De aceea, personalul medical care nu prezintă simptome ar putea fi testat în curând, potrivit unui protocol aflat în pregătire, la fiecare 7-14 zile, la fel ca beneficiarii din căminele de bătrâni, a declarat Nelu Tătaru la Digi24. În prezent se lucrează la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) la readaptarea protocolului de testare pentru noul coronavirus.

„Solicitarea mea a fost, dincolo de ce avem în acest moment – cămine de bătrâni, personal care îngrijeşte, cei care vin din anumite zone unde sunt focare, femeile însărcinate care ies din izolare, bolnavii oncologici care se pregătesc de transplant, cei dializaţi, cei care sunt contacţi ai unor persoane – să intre și personalul medical care nu prezintă simptome, nu are niciun contact, dar să fie testaţi şi retestaţi cam la 7-14 zile, pentru a putea asana şi focarele care există acum în spitale, dar şi pentru a menţine spitalele curate”, a precizat Nelu Tătaru în interviul pentru Digi24.

În acest moment, protocolul prevede că sunt testaţi toţi cei instituţionalizaţi în căminele de bătrâni, iar personalul de îngrijire este testat o dată la două săptămâni.

