„Mutat la Țară Fest”: Când va avea loc în 2026 evenimentul din Poiana cu Goruni de la Vinerea. Parteneriat cu autoritățile locale

Consiliul Local Cugir a aprobat, joi, 26 martie 2026, un proiect de hotărâre prin care se declară evenimentul „Mutat la Țară Fest” din Poiana cu Goruni de la Vinerea ca fiind o acțiune de interes public local.

Proiectul de hotărâre aprobat prevede și încheierea unui parteneriat între UAT Oraş Cugir, Centrul Cultural „Valentin Uritescu” Cugir şi S.C. MUTAT LA ŢARĂ S.R.L., în vederea realizării în comun a evenimentului cultural de interes public local „Mutat la Țară Fest” în intervalul 18-19 iulie 2026.

Iată prevederile acordului de parteneriat referitoare la obligațiile părților și accesul publicului la eveniment:

5. Obligaţiile părţilor

În vederea organizării şi desfăşurării evenimentului, părţile îşi asumă următoarele obligaţii:

5.1. UAT Orașul Cugir:

-Punerea la dispoziția partenerului-organizator a terenului necesar desfăşurării evenimentului şi a unei zone de campare în Poiana cu Goruni de pe raza administrativ-teritorială a localității Vinerea-Oraş Cugir, terenuri care fac parte din domeniul public al orașului Cugir;

-Asigurarea utilităţilor necesare desfăşurării evenimentului, respectiv: energie electrică, apă potabilă curentă, toalete, ridicarea gunoiului menajer;

-Asigurarea promovării evenimentului prin intermediul presei scrise, a radioului şi prin intermediul mediului online;

-Asigurarea în perioada evenimentului a unor curse regulate prin intermediul transportului în comun pe ruta Cugir-Vinerea-Poiana cu Goruni și retur;

-Oraşul Cugir nu îşi asumă nicio obligaţie financiară directă în legătură cu organizarea şi desfăşurarea evenimentului.

5.2. Centrul Cultural „Valentin Uritescu” Cugir:

– Promovarea evenimentului;

– Promovarea în cadrul evenimentului a valorilor locale, prin identificarea meşteşugarilor,

artizanilor, artiştilor şi producătorilor locali şi punerea la dispoziţia reprezentanului S.C. MUTAT LA ŢARĂ S.R.L. a datelor de contact ale acestora;

5.3. S.C. MUTAT LA ŢARĂ S.R.L.:

– Asigurarea logisticii şi a resurselor umane necesare pentru desfăşurarea evenimentului;

– Asigurarea protecţiei perimetrului de desfăşurare a evenimentului;

– Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare desfăşurării evenimentului;

– Crearea identității vizuale a evenimentului (logo, spoturi de promovare);

– Asigurarea promovării evenimentului (prin crearea şi distribuirea de materiale promoţionale: afişe, flayere, postări pe reţele de socializare şi în spaţii publicitare), relaţionarea cu mass-media şi publicul participant;

– Curăţenia perimetrului de desfăşurare a evenimentului;

– Contractarea artiştilor care vor concerta în cadrul evenimentului;

– Asigurarea facilităţilor necesare pentru participanţi (food court, toalete ecologice etc.);

– Asigurarea accesului la eveniment a meşteşugarilor, artizanilor, artiştilor şi producătorilor locali;

– Asigurarea/amenajarea de ateliere tradiţionale;

-Amenajarea și delimitarea zonei de campare;

-Asigurarea/amenajarea de ateliere şi activităţi educative dedicate copiilor şi familiilor.

6. Acces/tarife de acces la eveniment, obligaţii financiare

6.1. În vederea accesului la eveniment S.C. MUTAT LA ŢARĂ S.R.L. va putea practica un tarif de intrare care va fi într-un cuantum rezonabil, diferenţiat pe catogorii adulţi-copii.

6.2. S.C. MUTAT LA ŢARĂ S.R.L. îşi asumă îndeplinirea tuturor obligaţiilor legale ce decurg din încasarea tarifului de intrare la eveniment şi a altor obligaţii de natură legale precum şi a celor izvorâte din raporturile contractuale încheiate cu terţii în legătură cu organizarea şi desfăşurarea evenimentului.

6.3. S.C. MUTAT LA ŢARĂ S.R.L. va achita Oraşului Cugir un procent de 5% din cuantumul total al tarifului de intrare la eveniment încasat, în vederea recuperării de către Oraşul Cugir a cheltuielilor legate de utilităţi şi pentru refacerea zonei, în condiţii de utilizare normală.

6.4. S.C. MUTAT LA ŢARĂ S.R.L. îşi asumă eventualele pagube generate de o utilizare peste condiţiile normale ale zonei şi eventualele pagube ale bunurilor aflate în zona de desfăşurare a evenimentului (mobilier, scenă, stână, foişoare, aspersoare etc.), urmând a se încheia un proces-verbal care va cuprinde starea acestora atât la începerea evenimentului cât şi la finalul acestuia.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI