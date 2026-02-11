Mureș – Alba, în barajul de promovare în Liga 3, în 20 și 27 iunie 2026 | Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba

Va fi o dublă de baraj între campioanele din Mureș și Alba, în 20 și 27 iunie 2026, campioana din județul nostru disputând returul pe teren propriu. Celelalte dueluri din Regiunea 3 Centru sunt Harghita – Covasna și Sibiu – Brașov

Este unul dintre cei mai dificili oponenți pentru reprezentanta Albei, după ce anii trecuți au fost adversari din Covasna

„Mai avem foarte mult până la meciurile de baraj! Încă nu suntem campioni, abia după 5 etape din retur putem discuta. Este vreme îndelungată de când nu a mai fost o dublă atât de echilibrată pentru Alba. La acest nivel, județul Mureș reprezintă un adversar puternic, avantajul fiind că disputăm acasă returul. Sperăm să fim noi învingători în SuperLiga Alba, campionatul nu e jucat însă, dar ne dorim să disputăm barajul”, a precizat antrenorul Adrian Bicheși (Viitorul Sântimbru).

*Mureș (după 13 etape): 1. Academica Tg, Mureș 33 p, 2. Vulturii Tg. Mureș 29 p, 3. Mureșul Rușii-Munți 29 p);

Campioana din Superliga Alba va juca pe 20 iunie, respectiv 27 iunie, putând întâlni una dintre reprezentantele județelor Sibiu, Mureș, Brașov, Harghita sau Covasna (Regiunea 3 Centru).

La finele turului Viitorul Sântimbru iernează pe prima poziție a ierarhiei, având două puncte mai mult decât Industria Galda de Jos și 3 peste revelația Inter Unirea.

În ultimii ani, Alba s-a duelat mai mereu cu formații din Covasna. Au reușit promovarea în eșalonul superior CSU Alba Iulia în 2022 (11-2 și 7-1 cu CSO Baraolt) și Industria Galda de Jos, în 2023 (3-0 și 1-0 cu Prima Brăduț), respectiv CIL Blaj, în 2024, cu ACSM Codlea (2-1 și 1-1), reprezentanta județului Brașov. La aceasta se adaugă Hidro Mecanica Șugag, vara trecută, când a acces în eșalonul superior fără a juca, între timp a abandonat Liga 3, întrucât Stăruința Zagon (Covasna) nu îndeplinea condițiile de participare la baraj!

În 2019, Sportul Petrești a pierdut barajul cu CSM Tg. Mureș (0-6 și 2-3), ambele echipe desființându-se ulterior.

Secțiune Știri sub articolul principal

