Mureș – Alba, în barajul de promovare în Liga 3, în 20 și 27 iunie 2026 | Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba
Mureș – Alba, în barajul de promovare în Liga 3, în 20 și 27 iunie 2026 | Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba
Va fi o dublă de baraj între campioanele din Mureș și Alba, în 20 și 27 iunie 2026, campioana din județul nostru disputând returul pe teren propriu. Celelalte dueluri din Regiunea 3 Centru sunt Harghita – Covasna și Sibiu – Brașov
Este unul dintre cei mai dificili oponenți pentru reprezentanta Albei, după ce anii trecuți au fost adversari din Covasna
Citește și: Hidro Mecanica Șugag, promovare în Liga 3 fără a juca! Adversarul campioanei din Alba nu participă la baraj
„Mai avem foarte mult până la meciurile de baraj! Încă nu suntem campioni, abia după 5 etape din retur putem discuta. Este vreme îndelungată de când nu a mai fost o dublă atât de echilibrată pentru Alba. La acest nivel, județul Mureș reprezintă un adversar puternic, avantajul fiind că disputăm acasă returul. Sperăm să fim noi învingători în SuperLiga Alba, campionatul nu e jucat însă, dar ne dorim să disputăm barajul”, a precizat antrenorul Adrian Bicheși (Viitorul Sântimbru).
*Mureș (după 13 etape): 1. Academica Tg, Mureș 33 p, 2. Vulturii Tg. Mureș 29 p, 3. Mureșul Rușii-Munți 29 p);
Campioana din Superliga Alba va juca pe 20 iunie, respectiv 27 iunie, putând întâlni una dintre reprezentantele județelor Sibiu, Mureș, Brașov, Harghita sau Covasna (Regiunea 3 Centru).
La finele turului Viitorul Sântimbru iernează pe prima poziție a ierarhiei, având două puncte mai mult decât Industria Galda de Jos și 3 peste revelația Inter Unirea.
În ultimii ani, Alba s-a duelat mai mereu cu formații din Covasna. Au reușit promovarea în eșalonul superior CSU Alba Iulia în 2022 (11-2 și 7-1 cu CSO Baraolt) și Industria Galda de Jos, în 2023 (3-0 și 1-0 cu Prima Brăduț), respectiv CIL Blaj, în 2024, cu ACSM Codlea (2-1 și 1-1), reprezentanta județului Brașov. La aceasta se adaugă Hidro Mecanica Șugag, vara trecută, când a acces în eșalonul superior fără a juca, între timp a abandonat Liga 3, întrucât Stăruința Zagon (Covasna) nu îndeplinea condițiile de participare la baraj!
În 2019, Sportul Petrești a pierdut barajul cu CSM Tg. Mureș (0-6 și 2-3), ambele echipe desființându-se ulterior.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO | CSM Unirea Alba Iulia – FC Neftchi Kochkor-Ata 1-1 (1-1), într-o partidă amicală în Antalya | Miclăuș, primul gol în „alb-negru”, Fetița – penalty ratat
CSM Unirea Alba Iulia – FC Neftchi Kochkor-Ata 1-1 (1-1), într-o partidă amicală în Antalya | Miclăuș a marcat primul gol în „alb-negru”, Fetița – penalty ratat Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a susținut un nou joc de verificare în Turcia, având oponent al doilea meci consecutiv o echipă din Kârgâzstan, țară din Asia […]
CIL Blaj, mutări în efectiv: a venit Bejan (Hermannstadt), a plecat Gliga | Mâine, amical cu Interstar Sibiu
Divizionara terță CIL Blaj, noi mutări în efectiv: a venit Bejan (Hermannstadt), a plecat Gliga Divizionara terță CIL Blaj a mai efectuat două mutări în ultima zi a perioadei de transferări, mutând la capitolul under. Astfel, blăjenii l-au împrumutat de la Hermannstadt pe Ioan David Bejan (n. 2007), până la finele sezonului, acesta evoluând în […]
Miercuri, ora 15.00, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, în semfinalele Cupei României | Rivalele, la primul duel din cele 4, în următoarele 3 săptămâni!!!
Miercuri, ora 15.00, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, în semfinalele Cupei României, manșa tur | Rivalele, la primul duel din cele 4, în următoarele 3 săptămâni!!! Miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, se dispută manșa tur a semifinalelor Cupei României la volei feminin, între rivalele CSO Voluntari și Volei Alba Blaj, în Sala […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
CCR amână pentru a cincea oară decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraților
CCR amână pentru a cincea oară decizia referitoare la noul proiect privind reforma pensiilor magistraților Curtea Constituțională a României a...
Judecătorul Gheorghe Stan prezent la ședința CCR. Curtea ar putea pronunța o decizie pe pensiile magistraților în ședința de astăzi
Judecătorul Gheorghe Stan prezent la ședința CCR. Curtea ar putea pronunța o decizie pe pensiile magistraților Toți cei nouă judecători...
Știrea Zilei
UPDATE | TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu gaz
TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu...
VIDEO | Aproximativ 1.500 de cereri de recalculare, în așteptare la Casa Județeană de Pensii Alba: ,,Timpul de lucru aferent unui dosar este dublat sau chiar triplat față de legislația anterioară”
Aproximativ 1.500 de cereri de recalculare, în așteptare la Casa Județeană de Pensii Alba: ,,Timpul de lucru aferent unui dosar...
Curier Județean
INCENDIU la Blaj: un autoturism a fost cuprins de flăcări pe o stradă din oraș. Pompierii intervin de urgență
INCENDIU la Blaj: un autoturism a fost cuprins de flăcări pe o stradă din oraș. Pompierii intervin de urgență Pompierii...
Bărbat din Șibot, prins pe un motociclu, pe o stradă din Cugir, fără permis de conducere: Polițiștii i-au făcut dosar penal
Bărbat din Șibot, prins pe un motociclu, pe o stradă din Cugir, fără permis de conducere: Polițiștii i-au făcut dosar...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...