Municipiul Sebeș investește în independența energetică: Parc fotovoltaic de 1 MW. Finanțare europeană nerambursabilă solicitată de peste 1 milion de euro

Municipiul Sebeș a depus un proiect în vederea obținerii unei finanțări europene nerambursabile prin Fondul pentru Modernizare, pentru realizarea unui parc fotovoltaic destinat autoconsumului, dotat cu sisteme de stocare a energiei.

Investiția presupune construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 1.000 kW, amplasat pe un teren achiziționat recent de municipalitate în perimetrul fostei platforme industriale „Mobis”. Capacitatea de producție a fost dimensionată pentru a acoperi o parte semnificativă din consumul de energie electrică al Primăriei Municipiului Sebeș, al instituțiilor și serviciilor publice subordonate, al sistemului de iluminat public, precum și al celorlalte puncte de consum aflate în administrarea municipiului.

„Implementarea proiectului va contribui la reducerea cantității de energie electrică achiziționate din rețea și, implicit, la diminuarea cheltuielilor cu energia suportate din bugetul local. În același timp, investiția răspunde unei nevoi importante de dezvoltare a capacităților locale de stocare a energiei electrice, care permit utilizarea mai eficientă a energiei produse, echilibrarea consumului în perioadele de vârf și creșterea flexibilității sistemului energetic local.

Prin integrarea sistemelor de producție fotovoltaică, a soluțiilor de stocare și a unui sistem inteligent de management al energiei, Municipiul Sebeș va putea valorifica într-o măsură mai mare resursele regenerabile disponibile și își va optimiza consumul energetic. Energia produsă local va acoperi o parte din necesarul instituțiilor și serviciilor publice, reducând dependența de energia achiziționată din rețea și limitând impactul fluctuațiilor prețurilor asupra bugetului local.

Realizarea acestei investiții reprezintă un pas important în direcția creșterii eficienței energetice, reducerii costurilor de funcționare, consolidării autonomiei energetice și susținerii dezvoltării durabile a Municipiului Sebeș.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitată este de 1.088.891 euro”, a transmis primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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