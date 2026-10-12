Foto | Echipele a opt licee din Alba au participat la „Cupa Viitorilor Polițiști” 2026 la fotbal: Care a fost clasamentul final
Echipele a opt licee din Alba au participat la „Cupa Viitorilor Polițiști” la fotbal: Care a fost clasamentul final
Biroul de Pregătire Profesională Alba a organizat luni, 12 octombrie 2026, „Cupa Viitorilor Polițiști” la fotbal. Scopul competiției a fost promovarea profesiei de polițist și încurajarea tinerilor interesați să se alăture echipei Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
La competiție au participat echipele a opt licee din județ: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia; Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș; Liceul Teoretic Teiuș; Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni; Liceul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia; Liceul Tehnologic Aiud; Liceul Teoretic „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș; Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș.
Clasamentul final a fost următorul:
*Locul I – Liceul Tehnologic Aiud;
*Locul al II-lea – Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș;
*Locul al III-lea – Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni;
*Mențiune – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
„Pasiunea pentru fotbal, spiritul de echipă și dorința de a reuși au adus împreună tineri care, mâine, ar putea purta cu mândrie uniforma de polițist!
Felicitări tuturor participanților pentru implicare, fair-play și spiritul de echipă!
Ca de fiecare dată, adresăm mulțumiri tuturor celor care ne-au sprijinit în organizarea acestei competiții: Asociația Județeană de Fotbal Alba, CSM Unirea Alba Iulia, Serviciul de Ambulanță Județean Alba, Corpul Național al Polițiștilor, Asociația IPA – Regiunea 1 Alba, precum și sindicatelor PRO LEX, EUROPOL, SPR DIAMANTUL, SNPPC și AS Dinamo Alba.
Împreună, promovăm sportul, spiritul de echipă și o carieră dedicată siguranței comunității!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba.
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