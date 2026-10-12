Foto | Echipele a opt licee din Alba au participat la „Cupa Viitorilor Polițiști” 2026 la fotbal: Care a fost clasamentul final

Echipele a opt licee din Alba au participat la „Cupa Viitorilor Polițiști” la fotbal: Care a fost clasamentul final

Biroul de Pregătire Profesională Alba a organizat luni, 12 octombrie 2026, „Cupa Viitorilor Polițiști” la fotbal. Scopul competiției a fost promovarea profesiei de polițist și încurajarea tinerilor interesați să se alăture echipei Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

La competiție au participat echipele a opt licee din județ: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia; Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș; Liceul Teoretic Teiuș; Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni; Liceul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia; Liceul Tehnologic Aiud; Liceul Teoretic „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș; Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș.

Clasamentul final a fost următorul:

*Locul I – Liceul Tehnologic Aiud;

*Locul al II-lea – Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș;

*Locul al III-lea – Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni;

*Mențiune – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

„Pasiunea pentru fotbal, spiritul de echipă și dorința de a reuși au adus împreună tineri care, mâine, ar putea purta cu mândrie uniforma de polițist!

Felicitări tuturor participanților pentru implicare, fair-play și spiritul de echipă!

Ca de fiecare dată, adresăm mulțumiri tuturor celor care ne-au sprijinit în organizarea acestei competiții: Asociația Județeană de Fotbal Alba, CSM Unirea Alba Iulia, Serviciul de Ambulanță Județean Alba, Corpul Național al Polițiștilor, Asociația IPA – Regiunea 1 Alba, precum și sindicatelor PRO LEX, EUROPOL, SPR DIAMANTUL, SNPPC și AS Dinamo Alba.

Împreună, promovăm sportul, spiritul de echipă și o carieră dedicată siguranței comunității!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal