Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei
Municipiul Sebeș, prin Direcția de Asistență Socială Sebeș, a depus proiectul „Modernizare Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Sebeș”, vizând atragerea unei finanțări europene nerambursabile în valoare de 1.298.960,44 lei.
Prin acest proiect, spațiile Centrului de Zi vor fi modernizate și dotate cu echipamente și mobilier noi, pentru ca activitățile destinate seniorilor să se desfășoare în condiții optime.
Vârstnicii municipiului vor beneficia de:
*servicii de kinetoterapie și masaj;
*activități educative și recreative (pictură, croșetat, artă decorativă);
*consiliere socială și psihologică;
*campanii privind beneficiile îmbătrânirii active.
Se vor face investiții și în creșterea eficienței energetice a clădirii: panouri fotovoltaice; centrală termică performantă și sisteme de iluminat LED.
„Vom continua să fim alături de seniorii Sebeșului prin servicii și sprijin concret, care să le facă zilele mai frumoase celor care au trudit o viață întreagă”, a declarat Primarul Municipiului Sebeș.
