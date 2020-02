MUCEGAI pe holuri, în cancelarie și direcțiune la un colegiu din Alba Iulia. Sancțiuni aplicate de DSP Alba

DSP Alba a efectuat în luna ianuarie 2020 controale la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, în urma unor reclamații. Inspectorii au constatat mai multe nereguli igienico-sanitare, iar conducerea unității a fost sancționată cu avertisment.



Inspectorii DSP Alba s-au deplasat în teren de unde au prelevat probele, iar în urma anlizelor s-a constat existența mucegaiului în cancelarie, direcțiune și holuri de tranzit. DSP Alba a cerut unității de învățământ luarea măsurilor pentru îndepărtarea mucegaiului.

„Au fost două reclamații ale unei profesoare de la Colegiul Econimic „Dionisie Pop Marțian”, cărora noi le-am dat curs. Una dintre ele viza prelevarea de probe de pe suprafețe, de pe podea, cu privire la posibila existența a mucegaiului. Noi am prelevat probele, am făcut analizele. În urma analizelor, marea majoritate a celor semnalate s-au confirmat. Am cerut unității să ia măsuri pentru îndepărtarea mucegaiului și soluționarea neconformităților”, a precizat pentru ziarulunirea.ro, Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.

„În urma controlului efectuat Ia Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, cu recoltări de probe de laborator (teste aeromicrofloră), s-a constatat prezenta parțială a mucegaiului în anumite puncte din cancelarie, direcțiune și holuri de tranzit (recoltarea s-a efectuat în mai multe puncte din fiecare locație menționată).

În baza rezultatelor de laborator (buletin analiză nr. 24 din 20.01.2020). a fost sancționată conducerea unității cu avertisment conform O.G nr.2/2001, recomandându-se reefectuarea cu maximă exigență a lucrărilor zilnice de dezinfecție și curățenie

Menționăm că unitatea a efectuat conform graficului prevăzut de legislația în vigoare Ord. M. S. nr. 119/2014. lucrări de dezinfecție și dezinsecție generală (trimestrial), ultima acțiune fiind executată în luna decembrie 2019”, se arată în rezultatul anchetei DSP Alba.