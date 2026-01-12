Mouse jacking: Noul tip de infracțiune prin care hoții fură mașini fără urme. Cum acționează

Mouse Jacking este o nouă metodă prin care hoții pot fura o mașină doar în câteva minute, fără să lase vreo urmă, nefiind nevoie de chei furate, spargeri sau încuietori forțate. Fenomenul s-a extins rapid în Europa, iar ultimul caz descoperit în Spania, cu mașini furate din parcarea aeroportului din Barcelona și găsite ulterior în Bulgaria, a atras atenția autorităților asupra unei posibile rețele internaționale.

Povestea care a șocat presa catalană a început cu patru mașini dispărute în 2025 din aceeași parcare a aeroportului din Barcelona. Proprietarii, plecați în vacanță, au revenit convinși că și-au lăsat vehiculele într-un loc sigur. Surpriza a venit la întoarcere, când au descoperit că mașinile lor „existau” încă în sistemul informatic al aeroportului, dar fizic dispăruseră. După mai multe zile de investigații, poliția a localizat vehiculele la peste 3.000 de kilometri distanță, în Bulgaria. Traseul parcurs de acestea a fost confirmat de amenzile primite automat pentru depășirea vitezei, înregistrate pe drumuri din Franța. Totul a arătat o logistică bine pusă la punct, ceea ce a dus la ipoteza că furturile nu sunt acțiuni izolate, ci parte a unui lanț de trafic auto organizat.

Autoritățile au suspectat inițial că hoții au profitat de un defect al sistemului de ieșire din parcare, trecând lipiți de alte mașini pentru a evita plata. Totuși, specialiștii au indicat o metodă mai sofisticată – folosirea unui dispozitiv electronic care bruiază semnalul telecomenzii, lăsând mașina descuiată fără ca proprietarul să își dea seama.

Cum funcționează metoda „Mouse Jacking”

Tehnica „mouse jacking” (numită uneori și „keyless jamming”) exploatează vulnerabilitățile sistemelor moderne de închidere automată. Când apeși butonul de pe cheie pentru a închide mașina, aceasta trimite un semnal radio către vehicul. Hoții folosesc un mic dispozitiv de bruiaj care blochează acel semnal, iar în loc ca mașina să se încuie, ea rămâne deschisă – fără ca tu să observi.

De aici, totul devine simplu: infractorii pot intra în vehicul, pot accesa portul OBD (On-Board Diagnostics) și, cu ajutorul unui soft special, pot reprograma o cheie nouă. Operațiunea durează între două și cinci minute și nu lasă nicio urmă vizibilă de efracție.

Mai grav este că această metodă nu activează alarmele clasice, pentru că mașina nu percepe nicio tentativă de forțare. În unele cazuri, sistemele GPS pot fi, de asemenea, dezactivate sau bruiate pentru o perioadă suficientă cât vehiculul să fie transportat peste graniță.

Cum te poți proteja de această metodă de furt

Deși tehnica „mouse jacking” pare imposibil de oprit, există câteva măsuri simple pe care le poți lua pentru a reduce riscul. În primul rând, nu te baza exclusiv pe telecomanda mașinii – verifică manual dacă ușile s-au încuiat. Dacă observi că sistemul nu reacționează imediat, înseamnă că semnalul ar putea fi bruiat.

Păstrează cheia într-o husă specială cu protecție RFID, care blochează semnalele radio. Aceste huse sunt ieftine și pot împiedica atât bruiajul, cât și captarea codului cheii. De asemenea, activează blocarea mecanică a volanului sau un sistem de imobilizare suplimentar, vizibil, care poate descuraja infractorii.

O altă recomandare utilă este instalarea unui sistem GPS independent, care să nu fie conectat direct la bateria principală. Astfel, chiar dacă hoții reușesc să dezactiveze sistemul original, vei putea urmări vehiculul prin aplicația dedicată.

Ce trebuie să faci dacă mașina ți-a fost furată

În cazul unui furt auto în Spania, primul pas este să mergi la cea mai apropiată secție de poliție (Comisaría de Policía) cu actul de identitate și documentele mașinii. Este important să oferi toate detaliile: locul, data, ora dispariției, culoarea, marca, modelul și numărul de înmatriculare.

După înregistrarea plângerii, vei primi o copie a raportului oficial, necesar pentru notificarea asigurătorului. Dacă ai dovezi suplimentare, cum ar fi înregistrări video sau martori, acestea pot accelera ancheta. În situațiile transfrontaliere, poți contacta și Ambasada României în Spania pentru sprijin.

Deși majoritatea mașinilor furate prin „mouse jacking” sunt găsite după câteva zile sau săptămâni, recuperarea efectivă poate dura luni, mai ales când vehiculul ajunge într-o altă țară. În unele cazuri, autoritățile locale nu autorizează ridicarea imediată a mașinii, ceea ce complică procedurile.

Un avertisment pentru viitorul apropiat

„Mouse jacking” nu este doar o tehnică de furt, ci și un semnal de alarmă asupra vulnerabilităților tehnologiilor moderne. Pe măsură ce mașinile devin mai „inteligente”, și infractorii se adaptează rapid. Sistemele keyless, conectivitatea Bluetooth și funcțiile de control prin aplicații mobile pot fi exploatate de cei care știu să le manipuleze.

Producătorii auto lucrează deja la actualizări software și la protocoale de securitate mai stricte, însă până când acestea vor deveni standard, responsabilitatea principală rămâne a șoferilor. Fii vigilent, verifică închiderea mașinii și nu subestima niciodată ingeniozitatea hoților care, în era digitală, pot opera mai repede decât crezi.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI