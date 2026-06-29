Motorina se scumpește, din nou, în curând: Reducerea accizei va expira. Cât vor plătii șoferii
Motorina se scumpește, din nou, în curând: Reducerea accizei va expira. Cât vor plătii șoferii
Motorina standard urmează să se scumpească în următoarele zile, după ce miercuri expiră reducerea accizei aplicate acestui combustibil.
Măsura a fost introdusă de Guvern în aprilie, ca răspuns la creșterea prețurilor petrolului, în contextul tensiunilor generate de războiul din Iran.
Ordonanța de guvern adoptată în urmă cu trei luni pentru a ajuta șoferii urmează să expire miercuri, 1 iulie, iar impactul se va vedea în scumpirile de la pompă.
În cazul motorinei, va fi un preț mai mare cu cel puțin 0,36 lei pe litru. Acest lucru înseamnă că pentru un plin de 50 de litri, un șofer va plăti în plus 18 lei, potrivit Digi24.
Prețurile ar putea crește și mai mult, pentru că în cele trei luni de zile benzinăriile au avut adaosul comercial sau marja, așa cum o numesc ele, limitată la media de anul trecut și, prin urmare, șoferii ar putea acoperi și această notă de plată.
În paralel, pe bursele internaționale, prețul petrolului a început să scadă, iar efectele s-ar putea vedea și în România, însă cu o întârziere chiar și de 2 săptămâni, mai notează sursa citată.
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