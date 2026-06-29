FOTO | Rezultate remarcabile ale atleților din Județul Alba, la „World Masters Mountain Running Championships” din Republica Cehă
Rezultate remarcabile ale atleților din Județul Alba, la „World Masters Mountain Running Championships” din Republica Cehă
La o temperatură de peste 30 de grade, în perioada 25 – 28 iunie 2026, în orașul „Janske Lasne”, la 160 km de Praga (Republica Cehă) s-a desfășurat „World Masters Mountain Running Championships”, eveniment la care au luat parte atleți între 35 ani și 80 de ani, pe categorii de vârstă din 5 în 5 ani, feminin si masculin, de pe toate continentele.
Au existat trei probe de concurs:
-pe 26.06.2026 proba „UP Hili” – 5 km și 740 m diferență pozitivă
-pe 27.06.2026 proba „Long Distance” – 22 km cu diferența pozitivă de 1200 m
-în 28.06.2026 proba „UP Dawn Hili” de 9 km cu diferența pozitivă de 550 m.
Din lotul echipei României, prezentă cu 28 de sportivi au făcut parte și trei atleți din județul Alba.
La categoria + 40 ani, Violeta Cârpaci de la C.S.M. Unirea Alba Iulia: a participat în prima zi în proba de „Up Hili” terminând cu timpul de 1h si 15 minute, ocupând locul 12 la individual și 6 cu echipa. În ultima zi a luat startul în proba de 9 km, terminând cu timpul de 1h 06 minute și obținând locul 12 la individual și medalie de bronz cu echipa compusă din Nicoleta Sasu din Tg. Lăpuș și Klara Rousembum.
Aurelian Zăgrean de la C.S. ,,Mica Romă” Blaj a participat în proba „Long Distance” 22 km, terminând în timpul de 2h 21minute (locul ocupat 25) la individual și locul 6 cu echipa. În ultima z, a alergat proba de 9 km, terminând cursa în 57 minute.
Ocupând locul 33, Vasile Hârjoc de la CS „Metalurgistul” Cugir – antrenor prof. Ghe. Hăprean – a luat startul în proba de „Long Distance” de 22 km cu diferența pozitivă de1200 m, obținând timpul de 2h 44minute 29 secunde, ocupând locul 7 la individual și medalie de argint cu echipa României la categoria +70 ani, echipa fiind compusă din Vasile Hârjoc din Cugir , Petre Copil din Oradea și Lazăr Sângeorzan din Bistrița.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Sport
Aiudeanca Andreea Fleșer (Flash Basketball Zone Aiud) reprezintă România la FIBA European Women’s Basketball Summit! Onoare pentru Alba
Aiudeanca Andreea Fleșer (Flash Basketball Zone Aiud) reprezintă România la FIBA European Women’s Basketball Summit, în Slovenia! Onoare pentru Alba Sportiva din Alba, implicată în diverse proiecte din Alba Iulia și Aiud, va fi prezentă în Slovenia, la Postojna, în perioada 7-11 iulie, fiind desemnată de Federația Română de Baschet! Citește și: Flash Basketball Zone […]
Rafael Bodae (LPS Alba Iulia), la Campionatele Naționale de înot copii 11 ani
Rafael Bodae (LPS Alba Iulia), la Campionatele Naționale de înot copii 11 ani de la Reșița Rafael Bodae a fost singurul reprezentant al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia la Campionatul Național de înot, copii 11 ani. Citește și: FOTO: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, rezultate excelente la naționalele pentru copii 10 ani | Mihai […]
La clasificarea Fotbalului Amator din România 2026: Metalurgistul Cugir – GOLD, au mai fost alte 21 de cluburi din Alba
La clasificarea Fotbalului Amator din România 2026: Metalurgistul Cugir – GOLD, au mai fost alte 21 de cluburi din Alba, 8 – la SILVER și 13 la BRONZE La clasificarea Fotbalului Amator din România 2026, proiect făcut de FRF, Metalurgistul Cugir este singurul club din Alba care a primit distincția GOLD. Din județ au mai fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu și „Televiziunea Poporului” în război total: S-a rupt lanțul de iubire!
Călin Georgescu și „Televiziunea Poporului” în război total: S-a rupt lanțul de iubire! Relația dintre Călin Georgescu și postul de...
Motorina se scumpește, din nou, în curând: Reducerea accizei va expira. Cât vor plăti șoferii
Motorina se scumpește, din nou, în curând: Reducerea accizei va expira. Cât vor plăti șoferii Motorina standard urmează să se...
Știrea Zilei
VIDEO | Alba Iulia, fără transport public în plină caniculă, la 36–38°C: ”Nici nu am cuvinte”
Alba Iulia, fără transport public în plină caniculă, la 36–38°C: ”Nici nu am cuvinte” Alba Iulia continuă să se confruntă...
Nicu Fălcoi, noul administrator special al Uzinei Mecanice Cugir: „Voi încerca să ajut cât de mult uzina”
Nicu Fălcoi, noul administrator special al Uzinei Mecanice Cugir: „Voi încerca să ajut cât de mult uzina” Nicu Fălcoi (59...
Curier Județean
Delegația din Alba Iulia nu mai merge la soare și mare în Grecia: Care este motivul
Delegația din Alba Iulia nu mai merge la soare și mare în Grecia: Care este motivul Delegația din Alba Iulia...
FOTO | O nouă generație de agenți de poliție și-a început activitatea la IPJ Alba: Zece tineri, repartizați în localități din județ, și-au preluat atribuțiile de serviciu
O nouă generație de agenți de poliție și-a început activitatea la IPJ Alba: Zece tineri, repartizați în localități din județ,...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea unui drum dintr-o comună din Alba, motiv de scandal politic. Vicepreședintele CJ acuză PSD Alba că își atribuie, pe nedrept, meritul investiției: ,,Minciuna are picioare scurte”
Modernizarea unui drum dintr-o comună din Alba, motiv de scandal politic. Vicepreședintele CJ acuză PSD Alba că își atribuie, pe...
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...