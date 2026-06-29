Sport

FOTO | Rezultate remarcabile ale atleților din Județul Alba, la „World Masters Mountain Running Championships” din Republica Cehă

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

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Rezultate remarcabile ale atleților din Județul Alba, la „World Masters Mountain Running Championships” din Republica Cehă

La o temperatură de peste 30 de grade, în perioada 25 – 28 iunie 2026, în orașul „Janske Lasne”, la 160 km de Praga (Republica Cehă) s-a desfășurat „World Masters Mountain Running Championships”, eveniment la care au luat parte atleți între 35 ani și 80 de ani, pe categorii de vârstă din 5 în 5 ani, feminin si masculin, de pe toate continentele.

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Au existat trei probe de concurs:

-pe 26.06.2026 proba „UP Hili” – 5 km și 740 m diferență pozitivă
-pe 27.06.2026 proba „Long Distance” – 22 km cu diferența pozitivă de 1200 m
-în 28.06.2026 proba „UP Dawn Hili” de 9 km cu diferența pozitivă de 550 m.

Din lotul echipei României, prezentă cu 28 de sportivi au făcut parte și trei atleți din județul Alba.

La categoria + 40 ani, Violeta Cârpaci de la C.S.M. Unirea Alba Iulia: a participat în prima zi în proba de „Up Hili” terminând cu timpul de 1h si 15 minute, ocupând locul 12 la individual și 6 cu echipa. În ultima zi a luat startul în proba de 9 km, terminând cu timpul de 1h 06 minute și obținând locul 12 la individual și medalie de bronz cu echipa compusă din Nicoleta Sasu din Tg. Lăpuș și Klara Rousembum.

Aurelian Zăgrean de la C.S. ,,Mica Romă” Blaj a participat în proba „Long Distance” 22 km, terminând în timpul de 2h 21minute (locul ocupat 25) la individual și locul 6 cu echipa. În ultima z, a alergat proba de 9 km, terminând cursa în 57 minute.

Ocupând locul 33, Vasile Hârjoc de la CS „Metalurgistul” Cugir – antrenor prof. Ghe. Hăprean – a luat startul în proba de „Long Distance” de 22 km cu diferența pozitivă de1200 m, obținând timpul de 2h 44minute 29 secunde, ocupând locul 7 la individual și medalie de argint cu echipa României la categoria +70 ani, echipa fiind compusă din Vasile Hârjoc din Cugir , Petre Copil din Oradea și Lazăr Sângeorzan din Bistrița.

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