FOTO | Modernizarea unui drum dintr-o comună din Alba, motiv de scandal politic. Vicepreședintele CJ acuză PSD Alba că își atribuie, pe nedrept, meritul investiției: ,,Minciuna are picioare scurte”

Modernizarea unui drum dintr-o comună din Alba, motiv de scandal politic. Vicepreședintele CJ acuză PSD Alba că își atribuie, pe nedrept, meritul investiției: ,,Minciuna are picioare scurte”

Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, a publicat luni, 29 iunie 2026, o postare pe o rețea de socializare în care vorbește despre modernizarea drumului DJ 762.

Mai exact, aproximativ șase kilometri de șosea vor fi modernizați, pe traseul satul Vidrișoara (comuna Avram Iancu) – limita cu județul Hunedoara, potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Alba.

Totuși, acesta explică că ,,unii PSD-iști se laudă” și își atribuie această investiție. Însă, Marius Hațegan explică că, 80% din valoarea investiției este din bugetul propriu al județului și 20% din programul Anghel Saligny.

Mesajul integral publicat de Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, este următorul:

Minciuna are picioare scurte! Unii PSD-iști se laudă cu un drum făcut de Consiliul Județean Alba. Discutăm de DJ 762 (Drumul Iancului), acolo unde șase kilometri de șosea vor fi modernizați, pe traseul satul Vidrișoara (comuna Avram Iancu)-limita cu județul Hunedoara.

În momentul de față se toarnă primul strat de asfalt și se lucrează la zidurile de sprijin.

Anunț public faptul că proiectul va fi finalizat până la sfârșitul acestui an. De dragul adevărului, mă văd nevoit să repet, pentru toată lumea, că 80% din valoarea investiției este din bugetul propriu al județului și 20% din programul Anghel Saligny.

Spun asta inclusiv pentru primarul din Avram Iancu și un „cor” PSD-iști care se laudă online și offline cu acest proiect. Adevărul este că acești oameni nu au nici un merit. Ilie Bolojan are dreptate. PSD este, în extrem de multe situații, un partid mincinos. Completez eu, inclusiv la nivelul județului Alba.

Este inadmisibil să nu faci nimic concret pentru cetățeni, după care să ajungi să te lauzi cu rezultatele administrației liberale. Singura explicație este aceea că nesimțirea și nerușinarea unora nu au margini.

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