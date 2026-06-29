Călin Georgescu și „Televiziunea Poporului” în război total: S-a rupt lanțul de iubire!

Relația dintre Călin Georgescu și postul de televiziune Realitatea Plus, autointitulat „Televiziunea Poporului”, considerată până de curând una dintre cele mai solide alianțe din zona suveranistă, pare să fi intrat într-o etapă de confruntare deschisă.

Un schimb tensionat de replici difuzat în direct a alimentat speculațiile privind o ruptură între fostul candidat la prezidențiale și televiziunea care i-a oferit, în repetate rânduri, o platformă de exprimare.

Acuzații de cenzură lansate în direct.

Invitat duminică, 28 iunie 2026 în emisiunea moderată de Anca Alexandrescu, Călin Georgescu a susținut că un apel public formulat anterior nu ar fi fost difuzat integral de Realitatea Plus. Acesta a afirmat că mesajul său ar fi fost „cenzurat” de postul de televiziune, acuzație care a schimbat radical tonul dialogului.

Moderatoarea a respins acuzația, explicând că nu se afla la pupitrul emisiunii în momentul invocat și contestând ideea unei cenzuri deliberate. Schimbul de replici a continuat într-o atmosferă tensionată, cei doi întrerupându-se reciproc în mai multe rânduri.

De la susținere reciprocă la schimb de reproșuri

Conflictul este cu atât mai surprinzător cu cât, în ultimii doi ani, Realitatea Plus i-a acordat lui Călin Georgescu o expunere mediatică consistentă, prin interviuri și ediții speciale, iar acesta a fost unul dintre invitații constanți ai postului.

În trecut, Călin Georgescu a apărat public televiziunea în disputele acesteia cu autoritățile, calificând unele sancțiuni drept atacuri la adresa libertății de exprimare. .

Ultimatum pentru fostul candidat la prezidențiale

Televiziunea Realitatea Plus a condamnat afirmațiile făcut ede Călin Georgescu în emisiunea de duminică, 28 iunie 2026 a Ancăi Alexandrescu și i-a cerut public fostului candidat la președinție să își ceară scuze față de trust și de telespectatori.

Până atunci, Călin Georgescu nu se va mai vedea pe post, notează Hot News.

foto – cu rol ilustrativ

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE