FOTO | O nouă generație de agenți de poliție și-a început activitatea la IPJ Alba: Zece tineri, repartizați în localități din județ, și-au preluat atribuțiile de serviciu
O nouă generație de agenți de poliție și-a început activitatea la IPJ Alba: Zece tineri, repartizați în localități din județ, și-au preluat atribuțiile de serviciu
O nouă generație de agenți de poliție și-a început activitatea la IPJ Alba. Zece tineri, care au repartizați în localități din județ, și-au preluat astăzi atribuțiile de serviciu.
Luni, 29 iunie 2026, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, s-au prezentat zece tineri pentru a-și prelua atribuțiile de serviciu.
Aceștia au fost repartizați la Poliția Municipiului Alba Iulia, Postul de Poliție Ighiu, Postul de Poliție Livezile, Poliția Orașului Teiuș, Postul de Poliție Bucerdea Grânoasă, Postul de Poliție Cut, Poliția Orașului Ocna Mureș, Postul de Poliție Lunca Mureșului și Postul de Poliție Meteș.
,,Tinerii polițiști, în următoarele șase luni, își vor desfășura activitatea sub coordonarea unui polițist cu experiență, aceasta fiind o etapă de integrare profesională firească.
Astfel, aceștia se vor familiariza cu specificul zonelor în care au fost repartizați și vor cunoaște îndeaproape nevoile comunității.
Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Alba i-a felicitat pe tinerii polițiști și le-a urat mult succes în activitate”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.
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