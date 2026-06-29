Delegația din Alba Iulia nu mai merge la soare și mare în Grecia: Care este motivul

Delegația din Alba Iulia nu mai merge în Grecia, în orașul înfrățit Aigialeia, în perioada 2-7 iulie 2026.

Proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Alba Iulia la evenimentele organizate de orașul înfrățit Aigialeia, Grecia, introdus suplimentar pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 29 iunie 2026, nu a mai fost votat.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, conform anunțului făcut la începutul ședinței legislativului local.

Prezența delegației din Alba Iulia la începutul lunii 2026 în Grecia a fost amânată din cauza faptului că primarul Gabriel Pleșa nu poate fi prezent.

„Gazdele, partea elenă, au considerat că ar fi mai potrivit ca și domnul primar al municipiului Alba Iulia să facă parte din delegație, așa că deplasarea în orașul înfrâțit din Grecia se va face ulterior, când domnul Gabriel Pleșa va putea să fie prezent”, a ecplicat pentru ziarulunirea.ro purtătorul de cuvând al Primăriei Alba Iulia, Flaviu Buta.

Delegația municipiului Alba Iulia urma să fie formată din Adina Cristina Toma – viceprimar (PSD), Dana Nanu – consilier local USR, Ramona Popa – consilier local PSD și Laura Goia – consilier local AUR.

Delegația din Alba Iulia urma să ia parte la evenimentele organizate în perioada 2-7 iulie 2026 de municipalitatea Aigialeia din Grecia cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfrățirea dintre cele două municipalități.

foto (arhivă)

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