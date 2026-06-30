30 iunie 2026 | Cod portocaliu de furtuni în tot județul Alba: Vijelii puternice, grindină de medii dimensiuni și averse torențiale până deseară

Meteorologii ANM au emis marți dimineața o atenționare cod portocaliu de vijelii puternice, grindină de medii dimensiuni, averse torențiale importante cantitativ, valabilă astăzi, 30 iunie 2026, în intervalul 14.00-20.00.

Fenomene meteo așteptate: vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi local de 25…40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Zone afectate: întreg județul Alba.

Recomandări pentru populație

-Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.

-În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;

-Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.

-Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.

-În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.

-Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.

-Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.

-Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.

-Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.

-Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.

În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie și aflați mai multe despre codurile emise https://www.meteoromania.ro/avertizari/

Accesați https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, pentru a afla cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

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