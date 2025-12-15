Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută și votată astăzi în Parlament. Iniţiativa se numește ,,România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare”
Moţiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” urmează să fie dezbătută şi votată luni după-amiază, în plenul celor două Camere ale Parlamentului.
„România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” se numește moțunea de cenzură care urmează să fie dezbătută și votată astăzi, luni, 15 decembrie, în plenul celor două Camere ale Parlamentului.
Mai exact, de la ora 14:00 urmează să fie dezbătută și votată moțiunea de cenzură. Senatorul grupului Pace – Întâi România, Ninel Peia a inițiat procesul.
În moţiune se cere demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, pe motiv că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică – toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn”, potrivit Agerpres.
„Cetăţenii plătesc preţul, iar Guvernul continuă să confunde austeritatea cu eficienţa, iar shopping-ul extern cu dezvoltarea naţională. România nu mai poate tolera această combinaţie toxică de incompetenţă şi indiferenţă. Prin urmare, solicităm Parlamentului să ia act de eşecul Guvernului şi să adopte măsurile constituţionale corespunzătoare – mai precis demiterea Cabinetului Bolojan. Poporul român merită mai mult decât promisiuni goale şi politici care îl sărăcesc. Merită un guvern care serveşte interesele naţionale, nu pe cele ale comodităţii politice sau ale afacerilor comandate de interese străine (…)”, se arată în textul moţiunii de cenzură.
