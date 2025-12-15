Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” nu a trecut luni, 15 decembrie 2025, în Parlament. Guvernul Bolojan supraviețuiește astfel unei noi moțiuni de cenzură, iar coaliția de guvernare rezistă în ciuda tensiunilor din ultimele luni.

S-au înregistrat 139 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”. Parlamentarii partidelor din coaliţie nu au votat.

Ilie Bolojan a respins acuzațiile în plenul Parlamentului

”Am preluat mandatul în urmă cu șase luni într-un moment dificil pentru țara noastră. Am anunțat atunci trei direcții principale pentru ceea ce urma să facă Guvernul: ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Acestea rămân valabile și pentru anul ce urmează.

Chiar dacă mai avem multe de dus la bun sfârșit, cred că pașii făcuți în acest an, pași care au fost și cei mai grei, au pus țara noastră pe calea cea bună.

Când am preluat guvernarea, România era pe cale să piardă încrederea piețelor financiare. Asta ar fi însemnat fuga investițiilor, dobânzi foarte mari, posibil chiar incapacitatea de a ne mai împrumuta și, în cele din urmă, complicații sociale foarte mari.

Am evitat acest scenariu prin câteva măsuri care au început să reechilibreze economia și să stopeze adâncirea deficitului. Aceste măsuri au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulțumesc din nou pe această cale.

Primele rezultate au început să apară. Agențiile de rating au menținut România în rândul țărilor recomandate pentru investiții. Pentru primele 10 luni ale anului avem deja o reducere a deficitului față de aceeași perioadă a anului anterior. De asemenea, veniturile încasate la buget au crescut cu 12,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, și prin îmbunătățirea colectării.

Pentru prima dată în acest an în octombrie România s-a împrumutat la dobânzi sub cele din ultimul an, dovadă că revine încrederea investitorilor.

Pentru că am început să facem ordine în finanțe, anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe și impozite. Ne vom concentra pe încasarea corectă a acestora, prin combaterea evaziunii fiscale, pe atragerea fondurilor europene pentru continuarea investițiilor și pe reașezarea economiei pe baze mai sănătoase.

Acestea nu sunt doar povești. Sunt semne bune pentru România pe termen scurt și noi perspective de dezvoltare pe termen mediu, care vor avea un efect pozitiv asupra fiecărui român.

Bolojan: Opoziția bifează un exercițiu politic

Am intrat deja într-o rutină a acestor moțiuni de cenzură care urmează toate același tipar: bifează un exercițiu politic.

În locul discuțiilor pe soluții, semnatarii moțiunii livrează doar haos și scandal.

În continuare nu înțeleg ce alternativă propun semnatarii moțiunii. Ar fi trebuit să lăsăm România să ajungă în criză? Ar fi trebuit să continuăm cu cheltuielile și să adâncim deficitul? Ar trebui să nu investim în apărare și să lăsăm România vulnerabilă?

Moțiunea arată faptul că semnatarii nu înțeleg contextul economic, social și geopolitic în care ne aflăm. Sau se face că nu înțelege. Ni se spune să reducem deficitul, dar să nu tăiem cheltuielile.

Semnatarii moțiunii pretind că susțin România și pe români, dar de fapt se folosesc de greutățile și suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic.

Am un mesaj direct pentru semnatarii moțiunii: V-ați opus la fiecare proiect de restructurare pe care l-am propus în fața Parlamentului. V-ați opus măsurilor propuse pentru a avea un sistem de sănătate mai bun. V-ați opus măsurilor care să facă ordine în finanțele țării și să echilibreze bugetul. V-ați opus măsurilor de reformă fiscală prin care scoatem la iveală firmele fantomă și asigurăm plata corectă a impozitelor de către firmele străine în România. V-ați opus reformei instituțiilor de reglementare, dar și reducerii de posturi în consiliile de administrație. V-ați opus autorizării armatei române de a doborî dronele rusești care ajung în spațiul nostru aerian.

Puteți să criticați guvernul oricât doriți, este dreptul opoziției s-o facă. Dar mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportați la apărarea țării noastre. Prima noastră datorie este siguranța românilor.

Ideea că avem de ales între apărare pe de-o parte și sănătate și educație pe de alta, este una populistă. Un stat puternic are nevoie și de o apărare pe măsură și de sisteme publice funcționale. Investiția în industria noastră de apărare va genera locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii și oportunități pentru România.

În final, câteva considerații despre titlul acestei moțiuni, un titlu care încearcă să pună etichete nemeritate, un titlu pe care semnatarii îl folosesc pentru a dezbina o întreagă națiune.

„România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” se numește această moțiune de cenzură împotriva unui guvern care a crescut redevențele pentru petrolul și gazele extrase de OMV Petrom, care a scos din sarcina statului și a pus în sarcina companiei să plătească costurile de mediu, costuri de peste jumătate de miliard de Euro. Da, asta înseamnă să nu vinzi țara, ci să obții ceea ce i se cuvine.”, a spus Ilie Bolojan.

