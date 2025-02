Moșii de iarnă 2025: Tradiții și obiceiuri. Ce se dă de pomană în Sâmbăta morților

Moșii de iarnă sau sâmbăta morților au loc anul acesta în 22 februarie 2025. În fiecare an, creștinii ortodocși își pomenesc morții, în ziua de sâmbăta de dinaintea duminicii Infricosătoarei Judecăți.

În această zi, in Biserica se pomenesc persoanele care nu au avut parte de slujbe randuite la inmormantare. Pentru ca multi crestini au murit pe neasteptate si fara pregatirea sau fara pocainta necesara, Biserica face mijlocire pentru toti acestia, ca sa se bucure de fericirea vesnica.

Mosii de iarna – Traditii si obiceiuri

Se zice ca sufletele mortilor vin in aceata zi pe pamant, iar credinciosii dau de pomana mancare gatita pentru ca spiritele sa ii ocoleasca.

Sufletele trecute dincolo, vin in Sambata Mortilor sa se hraneasca cu aburii bucatelor pe care credinciosii le pregatesc.

Se aprind lumanari la mormintele rudelor trecute in nefiinta. Se zice ca este bine sa aprinzi cel putin doua, pentru a incalzi sufletele celor decedati.

Nu este bine sa lucrezi in aceasta zi. Traditia spune ca cine nu respecta regula va tremura ca piftia sau va innebuni.

Mosii de iarna se mai numesc si Mosii de piftii sau Sambata piftiilor. In aceasta zi se dau de pomana piftii. Batranii spun ca daca n-ai mancat piftiile in aceasta zi, a doua zi trebuie sa le arunci. Altfel vor veni friguri in timpul verii.

Tot pomana se numeste si orice fapta de milostenie facuta pentru pomenirea si folosul mortilor, ca de pilda hainele sau lucrurile care se dau saracilor si care sunt binecuvantate de preot printr-o molitva deosebita.

