„Monștrii” din Apuseni: Cele mai mari camioane vândute în România, achiziționate cu milioane de euro de compania minieră Cupru Min Abrud

Cele mai mari camioane vândute în ultimii 30 de ani în România au intrat în dotarea companiei miniere de stat Cupru Min SA Abrud. Societatea din Munții Apuseni exploatează cel mai mare zăcământ de cupru din țara noastră, la Roșia Poieni, estimat la 900.000 de tone. Aici există o carieră uriașă, de unde minereul este transportat cu ajutorul super-camioanelor și al unor benzi transportoare la uzina de prelucrare din Dealul Piciorului, comuna Lupșa.

În continuare, zăcământul este prelucrat într-o formă primară și apoi vândut în străinătate. Ca urmare a închiderii tuturor combinatelor care prelucrau minereul de cupru în România, compania minieră Cupru Min SA vinde concentratul unui trader străin, care îl transportă în afara țării. Anual, în lunile ianuarie-februarie, Cupru Min SA organizează o licitație internațională pentru vânzarea concentratului de cupru exploatat în cariera de la Roșia Poieni.

„Am livrat cele mai mari camioane vândute vreodată în România. Am transformat 16 colete, în doi giganți. Cu o capacitate uriașă și performanțe de neegalat, aceste camioane sunt gata să își demonstreze eficiența și rezistența în cele mai provocatoare medii de lucru”, transmite operatorul economic care a intermediat vânzarea celor două autobasculante cu o capacitate de transport de peste 100 de tone, fiecare. Valoarea unui astfel de camion uriaș a fost mai mare de 1 milion de euro. Cupru Min deține în parcul auto și alte super-camioane, capacitatea maximă de transport a acestora fiind de 90 de tone.

Cele două autobasculante CAT 777, asamblate la fața locului, pentru că era imposibil transportul acestora pe șosele, dețin câteva recorduri în domeniu. Motorul are o putere totală de 711 kw și dezvoltă o viteză maximă, în treapta a șaptea, de 67 km/h. Capacitatea rezervorului este de 1.140 de litri, iar sistemul de răcire necesită 212 litri de lichid special. Motorul are nevoie de 222 de litri de ulei, iar sistemul de frânare trebuie completat cu 420 de litri de lichid.

Sistemele de direcție și de transmisie necesită, de asemenea, o cantitate de 185 de litri de ulei. Una dintre cele șase anvelope necesare super-camionului are o greutate de 1,3 tone și o înălțime de 2,7 metri. O astfel de anvelopă costă circa 12.000 de euro. Autobasculanta are o înălțime totală de 4,7 metri, o lungime de 10 metri și o lățime de 5,2 metri. Fără încărcătură are o greutate de 65 de tone. Cele două camioane vor contribui la creșterea capacității de exploatare a societății din județul Alba.

Profit după un an de pierderi

Cupru Min SA Abrud are ca acționar unic Ministerul Economiei. Are aproximativ 500 de angajați și a raportat, pentru primul semestru din 2024, un profit de 46,8 milioane de lei, raportat la o cifră de afaceri netă de 208 milioane de lei. Bugetul anual aprobat de Guvern prevedea pentru activitatea din întreg anul 2024 un profit net de aproape 60 de milioane de lei (12 milioane de euro) și venituri totale de circa 390 de milioane de lei (78 de milioane de euro). Cu aceste cifre, Cupru Min este una dintre cele mai profitabile companii de stat din România. Activitatea este, însă, influențată mult de cotația cuprului pe bursa de metale de la Londra, precum și de prețul energiei electrice. În 2023, evoluțiile negative au dus la pierderi anuale de aproape 20 de milioane de lei (4 milioane de euro).

Recent, Cupru Min Abrud a lansat licitația internațională pentru vânzarea a 45.000 de tone de concentrat de cupru uscat ce va fi prelucrat în acest an. Deschiderea ofertelor va avea loc în 6 februarie 2025. În ultimii ani, traderii internaționali care au obținut contractul au fost Trafigura Group din Singapore și Glencore PLC din Elveția, cei mai mari operatori de tranzacții de materii prime din lume. Anual, din minereul exploatat în Munții Apuseni se obține cantitatea de 5.000 de tone de cupru. Prețul actual la bursa de metale de la Londra este de circa 9.200 de dolari pentru o tonă de cupru.

În lipsa unui combinat care să prelucreze concentratul de cupru în țară, traderii îl transportă în străinătate, în special în China. Până în 2007, concentratul era prelucrat la combinatul din orașul Zlatna. În ultimii ani, reprezentanți ai Guvernului care au vizitat exploatarea minieră din Alba au promis construirea unui nou combinat în România, dar niciuna dintre aceste afirmații nu s-a materializat. Fostul ministru al Economiei, Ștefan Radu Oprea, a susținut o posibilă investiție în parteneriat cu o companie din Turcia (Eti Bakir), care a cumpărat în 2021 societatea falimentară Moldomin Moldova Nouă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI