Modificări la concediile medicale: Detaliul care va apărea pe formularele primite de pacienţi

Formularele pentru concediile medicale se schimbă astfel încât să devină mai clare atât pentru pacient, cât şi pentru angajatori. Vom vedea negru pe alb suma exacta pe care o primim atunci când ne luăm concediu dintr-o problemă medicală. În funcţie de vechime, dar şi de tipul de boală.

Formularele pentru concediile medicale se schimbă, iar principala noutate îi privește pe cei care vor sta acasă din cauza unei boli obișnuite.

Dacă până acum pe certificat apărea automat procentul de 75% din salariu, în realitate însă legea spune că indemnizația poate fi și de 55% și de 65%, în funcție de stadiul de cotizare și de situația fiecărui pacient.

Noul formular va include alte procente, de la 55% până la 100%, pentru a-i fi mai clar fiecărui pacient ce sumă îi revine. Documentele tipărite înainte de 1 august nu vor fi aruncate, ele vor fi folosite în continuare și vor fi completate cu procentul corect de către medic în fișa de observații.

Practic, pentru pacienți nu se schimbă drepturile pe care le aveau, ci doar modul în care sunt evidențiate și autoritățile spun că aceste modificări aduc transparență, elimină erorile de calcul și face cât mai clar pentru toată lumea cât se plătește în concediul medical.

