Modificări la concediile medicale: Detaliul care va apărea pe formularele primite de pacienţi
Modificări la concediile medicale: Detaliul care va apărea pe formularele primite de pacienţi
Formularele pentru concediile medicale se schimbă astfel încât să devină mai clare atât pentru pacient, cât şi pentru angajatori. Vom vedea negru pe alb suma exacta pe care o primim atunci când ne luăm concediu dintr-o problemă medicală. În funcţie de vechime, dar şi de tipul de boală.
Formularele pentru concediile medicale se schimbă, iar principala noutate îi privește pe cei care vor sta acasă din cauza unei boli obișnuite.
Dacă până acum pe certificat apărea automat procentul de 75% din salariu, în realitate însă legea spune că indemnizația poate fi și de 55% și de 65%, în funcție de stadiul de cotizare și de situația fiecărui pacient.
Noul formular va include alte procente, de la 55% până la 100%, pentru a-i fi mai clar fiecărui pacient ce sumă îi revine. Documentele tipărite înainte de 1 august nu vor fi aruncate, ele vor fi folosite în continuare și vor fi completate cu procentul corect de către medic în fișa de observații.
Practic, pentru pacienți nu se schimbă drepturile pe care le aveau, ci doar modul în care sunt evidențiate și autoritățile spun că aceste modificări aduc transparență, elimină erorile de calcul și face cât mai clar pentru toată lumea cât se plătește în concediul medical.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
România își dezvoltă infrastructura navală și feroviară pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei și a deveni un hub logistic regional
Plan măreț! România vrea să își dezvolte infrastructura navală și feroviară pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei, dar și pentru a deveni un hub logistic regional Portul Constanța urmează să fie modernizat cu milioane de euro. Proiect a fost gândit ca fiind o mutare strategică în viitorul apropiat, mai ales că, din cauza războiului din Ucraina. […]
Ministrul Educației, răspuns la întrebarea dacă va începe sau nu şcoala la timp: „Foarte greu să vă spun”
Ministrul Educației, răspunzând la întrebarea dacă va începe sau nu şcoala la timp: „Foarte greu să vă spun” Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat, miercuri, 20 august 2025, la televiziunea B1 TV, dacă va începe sau nu şcoala la timp. Citește și: VIDEO | PROTEST al profesorilor în fața Prefecturii Alba: „Prin măsurile impuse […]
Carduri de energie 2025 | Platforma electronică pentru acordarea tichetelor de energie este funcțională. Cine sunt beneficiarii
Carduri de energie 2025 | Platforma electronică pentru acordarea tichetelor de energie, funcțională Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de miercuri, 20 august 2025, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Platforma a fost dezvoltată de STS – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Persoanele care nu au acces la internet pot […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România își dezvoltă infrastructura navală și feroviară pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei și a deveni un hub logistic regional
Plan măreț! România vrea să își dezvolte infrastructura navală și feroviară pentru a sprijini reconstrucția Ucrainei, dar și pentru a...
Ministrul Educației, răspuns la întrebarea dacă va începe sau nu şcoala la timp: „Foarte greu să vă spun”
Ministrul Educației, răspunzând la întrebarea dacă va începe sau nu şcoala la timp: „Foarte greu să vă spun” Ministrul Educaţiei,...
Știrea Zilei
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring care s-a născut cu afecțiuni grave ale plămânilor
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din...
VIDEO | Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană: A primit un trifoi cu 4 foi
Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană Președintele Nicușor Dan a vizitat, miercuri, 20...
Curier Județean
FOTO | Lucrări de regularizare a râului Sebeș: Apărare de mal cu anrocamente pe o lungime de 700 de metri
Lucrări de regularizare a râului Sebeș Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Alba, prin formațiile Sebeș și Mecanizare, desfășoară lucrări...
Guvernul Bolojan revine cu o ordonanță care interzice cumulul pensiei cu salariul, deși Curtea Constituțională a respins măsura de mai multe ori
Guvernul Bolojan insistă asupra unei ordonanțe care blochează cumulul pensiei cu salariul, deși CCR a declarat măsura neconstituțională în trecut...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba – Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal?
Credeți că se va face lumină în afacerea „Microbuzul”, o afacere liberală cu parfum penal? Ministrul Fondurilor Europene promite că...
Opinii Comentarii
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...
Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut
Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...