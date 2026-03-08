Modificări în acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Alba, administrațiile din Blaj, Teiuș, Mihalț și Crăciunelu de Jos și CNAIR pentru modernizarea DN 14B: Ce se schimbă. Motivele
Modificări în acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Alba, administrațiile din Blaj, Teiuș, Mihalț și Crăciunelu de Jos și CNAIR pentru modernizarea DN 14B
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri, 11 martie 2026, a Consiliului Județean Alba se regăsește și un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării ACORDULUI DE REGLEMENTARE a relaţiilor dintre membrii Partener 2 ce le revin în implementarea activităţilor aferente pregătirii Proiectului „Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC şi elaborare Proiect Tehnic pentru << Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței) >>” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 127/20 aprilie 2022, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea implementării proiectului: „Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței)” a fost încheiat Protocolul de colaborare (Parteneriat) nr. 19265/14.03.2022 între UAT-Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT- Municipiul Blaj prin Consiliul Local al Municipiului Blaj, UAT-Orașul Teiuș prin Consiliul Local al Orașului Teiuș, UAT-Comuna Mihalț prin Consiliul Local al Comunei Mihalț și UAT-
Comuna Crăciunelu de Jos prin Consiliul Local al Comunei Crăciunelu de Jos cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR.
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 127/20 aprilie 2022 s-a aprobat încheierea unui ACORD DE REGLEMENTARE a relaţiilor dintre membrii Partener 2 ce le revin în implementarea activităţilor aferente pregătirii Proiectului „Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC si elaborare Proiect Tehnic pentru «Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței)»” modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 212/28.07.2022.
Ghidul Solicitantului aferent PT 2021-2027, aplicabil proiectului: „Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței)”, prevede asigurarea unei contribuții de 2% din buget local, motiv pentru care s-a încheiat actul adițional nr. 2 la Protocolul de colaborare, în care a fost stipulat că, se va asigura contribuția UAT în cuantum de 2%, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 259 din 24 septembrie
2025, HCL Blaj nr. 121/28.08.2025, HCL Mihalț nr.47/14.09.2025, HCL Crăciunelu de Jos nr. 38/22.09.2025, HCL Teiuș nr. 104/24.09.2025.
Pentru implementarea activităţilor aferente pregătirii Proiectului „Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC şi elaborare Proiect Tehnic pentru << Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței) >>” s-a incheiat contractul de servicii nr. 240/05.01.2023: Servicii de elaborare ”Studiu de Fezabilitate, P.A.C. și Proiect Tehnic de Execuție pentru Modernizare DN 14B + poduri (peste CF M200 Teiuș și CF M300 Crăciunel pentru realizarea obiectivului de investiție: DRUM TRANSREGIO BLAJ-TEIUȘ- A10”, intre UAT Municipiul Blaj si SC Construct C.D.P. SRL , cu sediul în Cluj Napoca, cu valoarea inițială de 5.140.000 lei fără TVA ( 976.600 lei TVA inițial de 19%).
În temeiul prevederilor Legii 141/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cota standard de taxă pe valoarea adăugată (TVA) se majorează de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025. Astfel, valoarea totală s-a modificat în baza legislației în vigoare prin actul adițional nr 5 din 31.07.2025 astfel: Valoare contract 5.140.000 lei fără TVA (1.079.400 lei TVA de 21%) = Valoare totală: 6.219.400 lei inclusiv TVA (21 %);
În contextul elaborării Studiului de Fezabilitate și a studiilor efectuate în cadrul acestuia și a Protocolului de colaborare încheiat pentru << Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței) >>” s-a emis avizul C.T.E – CNAIR SA, faza studiu de fezabilitate nr. 92/34176/04.04.2025 precum și avizul C.T.E. a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 76/13.05.2025.
Asigurarea contribuției de 2% din bugetul local al județului se realizează în conformitate cu prevederile legislației privind finanțele publice locale și administrația publică locală, care permit autorităților administrației publice județene să participe la finanțarea obiectivelor de investiții de interes public realizate în parteneriat cu alte autorități publice. Contribuția de 2% din cheltuielile totale ale proiectului reprezintă cofinanțarea UAT- urilor, asumată în baza Protocolului de colaborare încheiat între unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale investiției, în vederea realizării obiectivului de investiții <<Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței) >>.
Deși obiectivul de investiții traversează teritoriul mai multor unități administrativ-teritoriale, beneficiile generate de realizarea drumului național sunt de natură locală, influențând mobilitatea, conectivitatea, siguranța rutieră și dezvoltarea economică a întregului județ.
Suma aferentă contribuției de 2% va fi suportată din bugetul local al Municipiului Blaj, în calitate de coordonator al implementării proiectului și bugetul local al județului Alba,( pentru UAT Teiuș, UAT Crăciunelul de Jos, UAT Mihalț), conform adresei SC Construct CDP SRL nr. 4200/17,02,2026, privind defalcarea cofinanțării de 2% pentru fiecare UAT parcurs de DRUM TRANSREGIO BLAJ – TEIUȘ – A10, fără a aduce atingere obligațiilor asumate de celelalte
unități administrativ-teritoriale prin Acordul de reglementare, acestea participând la proiect conform competențelor legale și prevederilor acordului.
Modificarea propusă nu schimbă obiectul acordului, ci are rolul de a-l adapta la condițiile actuale de finanțare și de a asigura implementarea investiției în condiții de legalitate și eligibilitate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Jandarmii din Alba au oferit flori, de 8 Martie 2026, doamnelor și domnișoarelor întâlnite în timpul misiunilor desfășurate
Jandarmii din Alba au oferit flori, de 8 Martie 2026, doamnelor și domnișoarelor întâlnite în timpul misiunilor desfășurate Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au dorit să marcheze momentul într-un mod aparte, oferind flori doamnelor și domnișoarelor întâlnite pe timpul misiunilor specifice. Asta în semn […]
VIDEO | Jucătorii și staff-ul echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia au oferit cadouri, de 8 Marie 2026, doamnelor și domnișoarelor, într-un mall din oraș
Jucătorii și staff-ul echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia au oferit cadouri, de 8 Marie 2026, doamnelor și domnișoarelor, într-un mall din oraș Gest deosebit, de Ziua Internațională a Femeii 2026, din partea echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, jucătorii și stafful CSM Unirea […]
VIDEO | Doi polițiști din Alba, gest de recunoștință și apreciere de 8 Martie, pentru profesoara care le-a fost alături la început de drum: Au vizitat-o la școala unde predă și i-au dus flori de Ziua Femeii
Doi polițiști din Alba, gest de recunoștință și apreciere de 8 Martie, pentru profesoara care le-a fost alături la început de drum: Au vizitat-o la școala unde predă și i-au dus flori de Ziua Femeii Doi polițiști din Alba au ales să celebreze ziua de 8 Martie printr-un gest de recunoștință și apreciere pentru profesoara […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tichete de energie 2026: Sprijinul de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de o nouă cerere
Tichete de energie 2026: Sprijinul de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de...
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le permite să decidă dacă vor să păstreze sau nu păcănelele
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le...
Curier Județean
Modificări în acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Alba, administrațiile din Blaj, Teiuș, Mihalț și Crăciunelu de Jos și CNAIR pentru modernizarea DN 14B: Ce se schimbă. Motivele
Modificări în acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Alba, administrațiile din Blaj, Teiuș, Mihalț și Crăciunelu de Jos și CNAIR...
VIDEO | Jandarmii din Alba au oferit flori, de 8 Martie 2026, doamnelor și domnișoarelor întâlnite în timpul misiunilor desfășurate
Jandarmii din Alba au oferit flori, de 8 Martie 2026, doamnelor și domnișoarelor întâlnite în timpul misiunilor desfășurate Cu ocazia...
Politică Administrație
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern Numărul maxim de posturi la Instituția Prefectului –...
VIDEO | Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare
Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare În această...
Opinii Comentarii
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...
Modele de FELICITĂRI de 8 martie. MESAJE și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de ZIUA FEMEII
Modele de FELICITĂRI de 8 martie 2026, ziua mamei. Texte cu MESAJE, CITATE și URĂRI care pot fi trimise prin...