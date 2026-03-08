Modificări în acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Alba, administrațiile din Blaj, Teiuș, Mihalț și Crăciunelu de Jos și CNAIR pentru modernizarea DN 14B: Ce se schimbă. Motivele

Modificări în acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Alba, administrațiile din Blaj, Teiuș, Mihalț și Crăciunelu de Jos și CNAIR pentru modernizarea DN 14B

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri, 11 martie 2026, a Consiliului Județean Alba se regăsește și un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării ACORDULUI DE REGLEMENTARE a relaţiilor dintre membrii Partener 2 ce le revin în implementarea activităţilor aferente pregătirii Proiectului „Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC şi elaborare Proiect Tehnic pentru << Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței) >>” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 127/20 aprilie 2022, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea implementării proiectului: „Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței)” a fost încheiat Protocolul de colaborare (Parteneriat) nr. 19265/14.03.2022 între UAT-Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT- Municipiul Blaj prin Consiliul Local al Municipiului Blaj, UAT-Orașul Teiuș prin Consiliul Local al Orașului Teiuș, UAT-Comuna Mihalț prin Consiliul Local al Comunei Mihalț și UAT-

Comuna Crăciunelu de Jos prin Consiliul Local al Comunei Crăciunelu de Jos cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR.

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 127/20 aprilie 2022 s-a aprobat încheierea unui ACORD DE REGLEMENTARE a relaţiilor dintre membrii Partener 2 ce le revin în implementarea activităţilor aferente pregătirii Proiectului „Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC si elaborare Proiect Tehnic pentru «Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței)»” modificată prin Hotărârea Consiliului

Județean Alba nr. 212/28.07.2022.

Ghidul Solicitantului aferent PT 2021-2027, aplicabil proiectului: „Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței)”, prevede asigurarea unei contribuții de 2% din buget local, motiv pentru care s-a încheiat actul adițional nr. 2 la Protocolul de colaborare, în care a fost stipulat că, se va asigura contribuția UAT în cuantum de 2%, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 259 din 24 septembrie

2025, HCL Blaj nr. 121/28.08.2025, HCL Mihalț nr.47/14.09.2025, HCL Crăciunelu de Jos nr. 38/22.09.2025, HCL Teiuș nr. 104/24.09.2025.

Pentru implementarea activităţilor aferente pregătirii Proiectului „Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC şi elaborare Proiect Tehnic pentru << Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței) >>” s-a incheiat contractul de servicii nr. 240/05.01.2023: Servicii de elaborare ”Studiu de Fezabilitate, P.A.C. și Proiect Tehnic de Execuție pentru Modernizare DN 14B + poduri (peste CF M200 Teiuș și CF M300 Crăciunel pentru realizarea obiectivului de investiție: DRUM TRANSREGIO BLAJ-TEIUȘ- A10”, intre UAT Municipiul Blaj si SC Construct C.D.P. SRL , cu sediul în Cluj Napoca, cu valoarea inițială de 5.140.000 lei fără TVA ( 976.600 lei TVA inițial de 19%).

În temeiul prevederilor Legii 141/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cota standard de taxă pe valoarea adăugată (TVA) se majorează de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025. Astfel, valoarea totală s-a modificat în baza legislației în vigoare prin actul adițional nr 5 din 31.07.2025 astfel: Valoare contract 5.140.000 lei fără TVA (1.079.400 lei TVA de 21%) = Valoare totală: 6.219.400 lei inclusiv TVA (21 %);

În contextul elaborării Studiului de Fezabilitate și a studiilor efectuate în cadrul acestuia și a Protocolului de colaborare încheiat pentru << Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței) >>” s-a emis avizul C.T.E – CNAIR SA, faza studiu de fezabilitate nr. 92/34176/04.04.2025 precum și avizul C.T.E. a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 76/13.05.2025.

Asigurarea contribuției de 2% din bugetul local al județului se realizează în conformitate cu prevederile legislației privind finanțele publice locale și administrația publică locală, care permit autorităților administrației publice județene să participe la finanțarea obiectivelor de investiții de interes public realizate în parteneriat cu alte autorități publice. Contribuția de 2% din cheltuielile totale ale proiectului reprezintă cofinanțarea UAT- urilor, asumată în baza Protocolului de colaborare încheiat între unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale investiției, în vederea realizării obiectivului de investiții <<Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței) >>.

Deși obiectivul de investiții traversează teritoriul mai multor unități administrativ-teritoriale, beneficiile generate de realizarea drumului național sunt de natură locală, influențând mobilitatea, conectivitatea, siguranța rutieră și dezvoltarea economică a întregului județ.

Suma aferentă contribuției de 2% va fi suportată din bugetul local al Municipiului Blaj, în calitate de coordonator al implementării proiectului și bugetul local al județului Alba,( pentru UAT Teiuș, UAT Crăciunelul de Jos, UAT Mihalț), conform adresei SC Construct CDP SRL nr. 4200/17,02,2026, privind defalcarea cofinanțării de 2% pentru fiecare UAT parcurs de DRUM TRANSREGIO BLAJ – TEIUȘ – A10, fără a aduce atingere obligațiilor asumate de celelalte

unități administrativ-teritoriale prin Acordul de reglementare, acestea participând la proiect conform competențelor legale și prevederilor acordului.

Modificarea propusă nu schimbă obiectul acordului, ci are rolul de a-l adapta la condițiile actuale de finanțare și de a asigura implementarea investiției în condiții de legalitate și eligibilitate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI